İstanbul’dan Kaçmak İsteyenlerin Taşınmayı En Çok Tercih Ettiği 7 Şehir

Eskişehir deyince akla hemen öğrenciler, tramvaylar ve modern şehir hayatı geliyor. Üniversite şehri olması nedeniyle sokakları sürekli hareketli ve canlı. İstanbul’dan gelenler için burada hayat, hem düzenli hem de eğlenceli bir şekilde ilerliyor. Kültür-sanat etkinlikleri, kafeler, barlar ve parklar; her köşe başında bir enerji var.

Yaşam maliyeti açısından da Eskişehir, büyük şehirlerle kıyaslandığında oldukça makul. Ev kiraları ve günlük harcamalar İstanbul’a göre çok daha uygun. Üstelik şehir merkezi ve mahalleler arasında ulaşım oldukça rahat; trafik stresi yok denecek kadar az. Eskişehir, hem kariyerine devam etmek isteyen genç profesyonellerin hem de daha sakin bir hayat isteyen ailelerin tercihi olabiliyor.

3. İzmir – Modern Yaşamın Ege’deki Adresi

Ege’nin incisi İzmir, Türkiye’nin göç alan şehirlerinden biri. Şehir, modern altyapısı, sahil hayatı ve sosyal imkanlarıyla İstanbul’dan kaçanlar için cazip bir liman. Karşıyaka, Alsancak, Gaziemir gibi semtler farklı yaşam tarzlarına hitap ediyor.

Sahil kenarında yürüyüş yapmak, akşamüstü deniz manzarası eşliğinde kahve içmek, hafta sonları küçük kasabalara kaçmak İzmir’de günlük hayatın bir parçası. Aynı zamanda şehir, iş ve eğitim olanakları açısından da oldukça güçlü; yani “tatil moduna geçeyim ama hayatım durmasın” diyenler için ideal bir şehir. İzmir’de ev ararken, hem yatırım hem yaşam açısından farklı semt seçenekleriyle karşılaşmanız olası.