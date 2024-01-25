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İstanbul'daki En İyi 10 Protez Tırnak ve Nail Art Merkezi ve 2024 Fiyatları

İstanbul'daki En İyi 10 Protez Tırnak ve Nail Art Merkezi ve 2024 Fiyatları

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
25.01.2024 - 16:15

Protez tırnak, genellikle estetik amaçlar için kullanılan, doğal tırnakların üzerine yapılan yapay tırnaklar olarak bilinir. Bu uygulama genellikle tırnak stüdyolarında veya güzellik salonlarında uzman tırnak teknisyenleri tarafından yapılır. Kişilerin doğal tırnaklarına daha fazla uzunluk, şekil, renk ve dayanıklılık eklemek için protez tırnaklar kullanılır.

Akrilik ve jel, protez tırnak uygulamalarında kullanılan iki yaygın malzemedir. İşlem tipik olarak aşağıdaki adımları içerir:

Akrilik ve jel, protez tırnak uygulamalarında kullanılan iki yaygın malzemedir. İşlem tipik olarak aşağıdaki adımları içerir:

  • Hazırlık: Doğal tırnakların temizlenmesini, şekillendirilmesini ve cilalanmasını sağlamalısınız. Uygulama alanı oluşturulur.

  • Uygulama: Akrilik veya jel bir madde doğal tırnakların üzerine uygulanır. Tırnakların uzunluğunu, şeklini ve kalınlığını belirlemek için bu malzemeler kullanılır.

  • Kuruma: Uygulama, malzemeye bağlı olarak kurumaya bırakılır veya UV veya LED gibi özel bir ışık kullanılarak hızlı bir şekilde kurutulur.

  • Şekillendirme ve Tasarım: Kişinin tercihine göre protez tırnaklar şekillendirilir, cilalanır ve tasarlanır.

Güzellik için protez tırnaklar kullanılabilir, ancak bazı insanlar doğal tırnaklarını korumak veya güçlendirmek için bu tür uygulamalara başvurabilir. Ancak düzenli bakım, uzun süreli kullanım nedeniyle doğal tırnak sağlığını etkileyebileceği için önemlidir. Sağlıklı ve estetik bir sonuç elde etmek için profesyonel bir tırnak teknisyeniyle çalışmak ve düzenli olarak bakım almak çok önemlidir.

Protez tırnak ömrü ne kadar?

Protez tırnak ömrü ne kadar?

Genel olarak 4 ila 6 haftada bir bakım gerektirir, ancak bunu istediğiniz kadar kullanabilirsiniz.

Jel tırnak ve protez tırnak aynı mı?

Jel tırnak ve protez tırnak aynı mı?

Genel olarak şablon + jel ile yapılan tırnaklara 'jel tırnak' denir. Protez tırnaklar, uzatma destekleri yapıştırılarak yapılan tırnaklardır. Her ikisinin de sağlamlığı ve görünümünde herhangi bir fark yoktur. Her ikisi de protez tırnak olarak bilinir ve her ikisi de jel kullanılarak yapılır.

Hangi protez tırnak daha iyi?

Kişisel tercihler, ihtiyaçlar ve konfor seviyesi, protez tırnak seçiminde 'daha iyi' olanı belirler. Ancak jel tırnaklar ve akrilik tırnaklar, yaygın olarak kullanılan iki ana tür protez tırnaktır.

Akrilik Nails:

  • Dayanıklılık: Akrilik tırnaklar genellikle daha uzun ömürlü ve daha dayanıklı olur.

  • Hızlı kuruma: Akrilik tırnak malzemeleri hızlı bir şekilde kurur, bu da işlemi hızlandırır.

  • Daha ucuz: Jel tırnaklar genellikle daha ucuzdur.

Bununla birlikte, akrilik tırnaklar zamanla daha kalın bir görünüme sahip olabilirler. Kurulum sırasında kimyasal kokular da yayılabilir.

Jel Tırnak:

  • Doğal görünüm: Jel tırnaklar genellikle daha ince ve daha doğal görünürler.

  • Esneklik: Jel tırnaklar akrilik tırnaklara göre daha esnektir, bu da kırılma riskini azaltır.

  • Koku ve alerji: Akrilik tırnaklarda olduğu gibi kimyasal koku yapmazlar ve bazı insanlar için daha az alerjeniktir.

Jel tırnakların kuruması biraz daha uzun sürebilir ve genellikle daha pahalıdır.

Kişisel ihtiyaçlar ve tercihler, hangi protez tırnağın kullanılacağını belirler. Bu nedenle, ihtiyaçlarınızı belirlemek için profesyonel bir tırnak teknisyeni ile görüşün. Ek olarak, tırnaklarınızın sağlıklı olmasına dikkat etmelisiniz ve profesyonellere düzenli olarak kontrol ettirmelisiniz.

İstanbul'da protez tırnak ne kadar?

İstanbul'da protez tırnak ne kadar?

Protez tırnak uygulamalarının maliyeti, bir dizi faktörden etkilenebilir. İstanbul'da bir protez tırnak uygulamasının maliyeti, kullanılan malzemenin kalitesi, salonun prestiji, teknisyenin deneyimi ve diğer faktörlere bağlıdır. Ek olarak, şehrin farklı yerlerinde fiyatları farklı olabilir.

Protez tırnakların fiyat aralıkları 550 TL’den başlar 1500 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Jel tırnak kime yapılmaz?

Jel tırnak uygulamaları genellikle güvenli olsa da, bazı sağlık koşullarında bu tür uygulamalardan kaçınılması tavsiye edilir. Jel tırnak uygulaması yaptırmadan önce, aşağıdaki durumlardan herhangi biri söz konusu olduğunda bir sağlık uzmanıyla konuşmak önemlidir:

  • Tırnak Mantarı: Jel kullanmadan önce tırnak mantarı enfeksiyonu iyileşene kadar beklenmelidir. Aksi takdirde enfeksiyon başkalarına geçebilir.

  • Cilt İltihapları: Tırnak çevresinde veya parmaklarda cilt iltihapları olabilir, bu da jel tırnak kullanımını zorlaştırabilir. Bu durumda iyileşme sağlandıktan sonra bunu düşünmek mümkündür.

  • Alerjik Reaksiyonlar: Jel tırnak malzemeleri alerjik bir etkiye sahip olabilir. Bu nedenle, malzemelere karşı hassas olanlar dikkatli olmalıdır.

  • Hamilelik: Bazı kadınlar hamilelikleri sırasında herhangi bir kimyasalla etkileşime girmekten kaçınmayı tercih ederler. Jel tırnak uygulamalarında kullanılan malzemelerin güvenliği ile ilgili endişeler varsa, hamilelik sırasında bu tür uygulamalardan kaçınmak daha iyidir.

  • Alerjik Reaksiyonlar: Jel tırnak malzemelerine karşı duyarlılık veya alerjik reaksiyonlar yaşayan kişiler bu tür uygulamalardan kaçınmalı veya önce bir alerji testi yaptırmalıdır.

  • Ciddi Tırnak Sorunları: Bu tür uygulamalardan önce tırnak yapısı veya sağlığı ile ilgili önemli sorunları olan kişiler bir dermatologla görüşmelidir.

Bu koşullar dışında, sağlıklı cilde ve tırnaklara sahip olan birçok kişi, profesyonel bir tırnak teknisyeni tarafından yapılan jel tırnak uygulamalarından yararlanabilir. Bununla birlikte, herkesin bireysel sağlık durumu farklıdır, bu nedenle herhangi bir endişe durumunda bir sağlık uzmanına gitmek en uygun seçimdir.

Protez tırnak hangi tırnaklara yapılmaz?

Protez tırnaklar, tırnaklarında veya ellerinde mantar olan kişiler için uygun değildir.

Protez tırnak bakımı kaç TL?

250-1500 TL.

Profesyonel ve güvenilir Protez Tırnak Bakımı hizmeti almak istiyorsanız, gelen Protez Tırnak Bakımı fiyatlarını karşılaştırarak talep oluşturabilir ve ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilirsin.

Protez tırnak ne kadar 2024?

550-1500 TL arasında.

Protez tırnakların fiyat aralıkları 550 TL’den başlar 1500 TL arasında değişmektedir.

İstanbul'daki En İyi 10 Protez Tırnak ve Nail Art Merkezleri 2024

İstanbul'daki En İyi 10 Protez Tırnak ve Nail Art Merkezleri 2024

1- Buk Beauty

Buk Beauty ailesi olarak yurt dışında elde ettiğimiz başarıyı ülkemizde de sürdürmek için Sarıyer Vadi İstanbul Avangart İstanbul'da hizmetinizdeyiz. Güncel teknoloji cihazlarımız ve uzman kadromuzla steril bir ortamda sağlıklı bir hizmet almanız için Buk Beauty ailemize hoş geldiniz.

Whatsapp : +90 539 462 74 64

Instagram : bukbeauty

2- Ala Nail Bar

Verdiğimiz hizmetin bir cinsiyeti olmayışı, açıldığımız günden bu yana savunduğumuz en önemli şeydi.

3- Emsal Doğan

Emsal Doğan Güzellik Merkezi, yoğun iş temposu ve günlük yaşam karmaşası nedeniyle kendine zaman ayıramayan kadınların yardımına koşuyor.

4- Yadigar

Bu yöntemle yapılan makyaj, normal makyajdan farklıdır çünkü cilde iğne yardımıyla sıvı boyalar uygulanır.

5- Unique Estetik

Birçok alanda çalışan iki kız kardeş olarak, zamanın, çevresel koşulların, hareketsizliğin ve stresin cildimizde ve görünümümüzde nasıl bir etkiye sahip olduğunun farkındalığıyla arayışlara başladık.

6- Tırnak Butik

2011 yılından beri hizmet veren Tırnak Butik, yüksek kaliteli butik hizmet anlayışını korumak ve geliştirmek için çalışıyor. Gelen yoğun talepler ve uzun süren organizasyon çalışmalarının bir sonucu olarak, 2019 yılında franchise sistemine geçti. Malzeme tedariği, uzman yetiştirme ve işletme üzerine kurulu bir organizasyon zincirinin bir sonucu olarak, butik hizmet anlayışından taviz vermemek için çalışıyor.

7- Ata Beauty

2012-2014 yılları arasında misafirlerimize hizmet verdiğimiz 'Ata Grup Tıp Merkezi' içerisinde yer alan ATA Beauty Wellness güzellik merkezimizi, yenilenmek ve hizmet portföyümüzü genişletmek için 2014 yılı bahar aylarında daha büyük ve müstakil bir yere taşıdık. Yeni işlemler dahil edildi.

8- Epilady

Güzelliğinizi daha da güzelleştirmek istiyoruz. 2015 yılından bu yana profesyonel hizmet veren bir şirketiz. Şirketimizin öncelikli hedefi, müşterilerimizin beklentilerini karşılayabilecek hizmetler sunmaktır.

9- Velvas

Kendi ürettiğimiz ojeleri kullanarak profesyonel bir görünüme sahip oluyoruz. VelVas Mutlukent'te modern teknoloji cihazlarımız ve deneyimli ve uzman personelimizle sağlıklı bir hizmet alabilirsiniz.

10- Zeynep Çelebioğlu

Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de bulunan Zeynep Çelebioğlu Güzellik Salonu, herkesin güzellik ve bakım ihtiyaçlarına özel bir yaklaşım sunar. Kendine bir güzellik yap sloganıyla, müşterilerimize hijyenik ve rahat bir ortamda arzu ettikleri şekilde güzelleşme fırsatı veriyoruz.

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