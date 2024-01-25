İstanbul'daki En İyi 10 Protez Tırnak ve Nail Art Merkezi ve 2024 Fiyatları

1- Buk Beauty
Buk Beauty ailesi olarak yurt dışında elde ettiğimiz başarıyı ülkemizde de sürdürmek için Sarıyer Vadi İstanbul Avangart İstanbul'da hizmetinizdeyiz. Güncel teknoloji cihazlarımız ve uzman kadromuzla steril bir ortamda sağlıklı bir hizmet almanız için Buk Beauty ailemize hoş geldiniz.
Whatsapp : +90 539 462 74 64
Instagram : bukbeauty
2- Ala Nail Bar
Verdiğimiz hizmetin bir cinsiyeti olmayışı, açıldığımız günden bu yana savunduğumuz en önemli şeydi.
3- Emsal Doğan
Emsal Doğan Güzellik Merkezi, yoğun iş temposu ve günlük yaşam karmaşası nedeniyle kendine zaman ayıramayan kadınların yardımına koşuyor.
4- Yadigar
Bu yöntemle yapılan makyaj, normal makyajdan farklıdır çünkü cilde iğne yardımıyla sıvı boyalar uygulanır.
5- Unique Estetik
Birçok alanda çalışan iki kız kardeş olarak, zamanın, çevresel koşulların, hareketsizliğin ve stresin cildimizde ve görünümümüzde nasıl bir etkiye sahip olduğunun farkındalığıyla arayışlara başladık.
6- Tırnak Butik
2011 yılından beri hizmet veren Tırnak Butik, yüksek kaliteli butik hizmet anlayışını korumak ve geliştirmek için çalışıyor. Gelen yoğun talepler ve uzun süren organizasyon çalışmalarının bir sonucu olarak, 2019 yılında franchise sistemine geçti. Malzeme tedariği, uzman yetiştirme ve işletme üzerine kurulu bir organizasyon zincirinin bir sonucu olarak, butik hizmet anlayışından taviz vermemek için çalışıyor.
7- Ata Beauty
2012-2014 yılları arasında misafirlerimize hizmet verdiğimiz 'Ata Grup Tıp Merkezi' içerisinde yer alan ATA Beauty Wellness güzellik merkezimizi, yenilenmek ve hizmet portföyümüzü genişletmek için 2014 yılı bahar aylarında daha büyük ve müstakil bir yere taşıdık. Yeni işlemler dahil edildi.
8- Epilady
Güzelliğinizi daha da güzelleştirmek istiyoruz. 2015 yılından bu yana profesyonel hizmet veren bir şirketiz. Şirketimizin öncelikli hedefi, müşterilerimizin beklentilerini karşılayabilecek hizmetler sunmaktır.
9- Velvas
Kendi ürettiğimiz ojeleri kullanarak profesyonel bir görünüme sahip oluyoruz. VelVas Mutlukent'te modern teknoloji cihazlarımız ve deneyimli ve uzman personelimizle sağlıklı bir hizmet alabilirsiniz.
10- Zeynep Çelebioğlu
Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de bulunan Zeynep Çelebioğlu Güzellik Salonu, herkesin güzellik ve bakım ihtiyaçlarına özel bir yaklaşım sunar. Kendine bir güzellik yap sloganıyla, müşterilerimize hijyenik ve rahat bir ortamda arzu ettikleri şekilde güzelleşme fırsatı veriyoruz.