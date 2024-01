İstanbul'daki En İyi 10 Protez Tırnak ve Nail Art Merkezi ve 2024 Fiyatları

Genel olarak şablon + jel ile yapılan tırnaklara 'jel tırnak' denir. Protez tırnaklar, uzatma destekleri yapıştırılarak yapılan tırnaklardır. Her ikisinin de sağlamlığı ve görünümünde herhangi bir fark yoktur. Her ikisi de protez tırnak olarak bilinir ve her ikisi de jel kullanılarak yapılır.

Hangi protez tırnak daha iyi?

Kişisel tercihler, ihtiyaçlar ve konfor seviyesi, protez tırnak seçiminde 'daha iyi' olanı belirler. Ancak jel tırnaklar ve akrilik tırnaklar, yaygın olarak kullanılan iki ana tür protez tırnaktır.

Akrilik Nails:

Dayanıklılık: Akrilik tırnaklar genellikle daha uzun ömürlü ve daha dayanıklı olur.

Hızlı kuruma: Akrilik tırnak malzemeleri hızlı bir şekilde kurur, bu da işlemi hızlandırır.

Daha ucuz: Jel tırnaklar genellikle daha ucuzdur.

Bununla birlikte, akrilik tırnaklar zamanla daha kalın bir görünüme sahip olabilirler. Kurulum sırasında kimyasal kokular da yayılabilir.

Jel Tırnak:

Doğal görünüm: Jel tırnaklar genellikle daha ince ve daha doğal görünürler.

Esneklik: Jel tırnaklar akrilik tırnaklara göre daha esnektir, bu da kırılma riskini azaltır.

Koku ve alerji: Akrilik tırnaklarda olduğu gibi kimyasal koku yapmazlar ve bazı insanlar için daha az alerjeniktir.

Jel tırnakların kuruması biraz daha uzun sürebilir ve genellikle daha pahalıdır.

Kişisel ihtiyaçlar ve tercihler, hangi protez tırnağın kullanılacağını belirler. Bu nedenle, ihtiyaçlarınızı belirlemek için profesyonel bir tırnak teknisyeni ile görüşün. Ek olarak, tırnaklarınızın sağlıklı olmasına dikkat etmelisiniz ve profesyonellere düzenli olarak kontrol ettirmelisiniz.