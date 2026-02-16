onedio
İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 21 - 22 Şubat Müziğin Tadına Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.02.2026 - 18:44

İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında; cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 21-22 Şubat'ta hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Yıldız Tilbe: 22 Şubat Pazar, saat 21:00'de JJ Arena Ataşehir sahnesinde enerjisiyle Anadolu Yakası'nı hareketlendirecek.

  • Hakan Altun: 22 Şubat Pazar, saat 21:00'de Jolly Joker Atakent Tema sahnesinde romantik şarkılarıyla sahnede olacak.

  • Melis Fis: 22 Şubat Pazar günü yeni nesil pop tınılarıyla şehrin farklı bir noktasında (mekan detayları için listeye bakabilirsiniz) dinleyicileriyle buluşacak.

  • Leman Sam: 22 Şubat Pazar günü klasikleşmiş pop eserleriyle dinleyicilerine nostaljik bir akşam sunacak.

  • Dolu Kadehi Ters Tut – Bostancı Gösteri Merkezi: Yeni nesil pop-rock ve alternatif popun en güçlü temsilcilerinden olan grup, Cumartesi akşamı saat 21:00'de Anadolu Yakası'nı hareketlendirecek.

  • Çağrı Sertel 'Solo' – AKM Opera Alt Fuaye: Popüler müzik elementlerini modern caz ve elektronik dokunuşlarla birleştiren sanatçı, daha sofistike bir deneyim arayanlar için AKM'de olacak.

  • Ayça Varlıer 'Geçmişten Günümüze Ajda' – Özel Bir Performans: Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan'ın ikonik şarkılarından oluşan bu konsept performans, pop severler için şık bir tercih.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

  • Şehinşah: 22 Şubat Pazar, saat 18:00'da Dorock XL Kadıköy’de sahne alarak sokak kültürünü sahneye taşıyacak.

  • Generation Next Compilation Party: 22 Şubat Pazar günü Blind İstanbul'da Khontkar sunumuyla yeni nesil rap yıldızlarının geçidine şahitlik edebilirsiniz.

  • Faruk: 21 Şubat Cumartesi günü Beyoğlu Kastel’de hip-hop severlerle buluşacak.

  • Miraz – Mall of İstanbul, Başakşehir: Rap ve hip-hop tınılarını farklı yorumlarla buluşturan grup, Cumartesi günü saat 21:30'da sahne alacak.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Rock ve Alternatif Sahne'de Kimler Var?

  • Blonde Redhead: 21 Şubat Cumartesi, saat 20:00'de Volkswagen Arena’da art-rock ve dream-pop rüzgarı estirecek.

  • Dolu Kadehi Ters Tut: 21 Şubat Cumartesi, saat 21:00'de Bostancı Gösteri Merkezi’nde alternatif rock tutkunlarını bir araya getirecek.

  • Flört: 21 Şubat Cumartesi akşamı Blind İstanbul sahnesinde nostaljik rock enerjisini yaşatacak.

  • Jam Night: 22 Şubat Pazar günü Rock N Rolla sahnesinde rock müzik severler için özel bir gece düzenlenecek.

  • Acil Servis – Ağaç Ev Kadıköy: Cumartesi gecesi saat 21:00'da Kadıköy'ün köklü rock barlarından birinde gerçekleşecek bu konser, klasik rock severler için samimi ve enerjik bir alternatif sunuyor.

  • Can Tab – The Wall Saloon & Performance: Pazar akşamı Kadıköy’de gerçekleşecek bu konser, alternatif rock müziğin yeni nesil örneklerini keşfetmek isteyenler için ideal bir durak.

  • Cenk Bonfil Trio – Beykoz Kundura: Pazar akşamı saat 19:00'da gerçekleşecek 'Bir Akşamüstü' konseptli bu etkinlik, alternatif ve caz dokunuşlarını tarihi bir atmosferde yemekle birleştiren sofistike bir deneyim sunuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Caz ve Blues Severler İçin Hangi Mekanlar Açık?

21 Şubat 2026 Cumartesi

  • Nardis Jazz Club: 21 Şubat Cumartesi 21:30'da Ceren Temel Quintet ile modern cazın kapılarını açıyor.

  • Babylon: 21 Şubat Cumartesi gecesi '10 Usta 10 Albüm' projesiyle Ali Perret, Sibel Köse ve İmer Demirer gibi dev isimleri ağırlıyor.

  • Nuri Bilge Ceylan Taşra Üçlemesi Caz Projesi: 21 Şubat 21:30'da Paribu Art – Yan Sahne'de sinematik bir caz deneyimi sunacak.

  • Cenk Bonfil Trio: 22 Şubat Pazar günü Beykoz Kundura’da 'Bir Akşamüstü' konseptiyle sahne alacak.

  • Ceren Temel Quintet – Nardis Jazz Club: Cumartesi akşamı saat 21:30'da Galata'nın ikonik caz merkezinde gerçekleşecek bu konser, modern caz vokalinin en yetenekli isimlerinden Ceren Temel'i ve ekibini (Kaan Karadavut, Kaan Bıyıkoğlu, Eren Kutlu, Burak Bulut) bir araya getirerek sofistike bir gece vaat ediyor.

  • 10 Usta 10 Albüm – Babylon: Saat 20:00'de başlayacak bu özel proje kapsamında Ali Perret, Sibel Köse ve İmer Demirer gibi Türk caz sahnesinin efsane isimleri sahnede olacak. Cazın sadece bir müzik değil, bir tarih anlatımı olduğu bu gece hafta sonunun en önemli müzikal olaylarından biri.

  • Seran Bilgi – Pera 77: Beyoğlu’nun yeni nesil caz duraklarından Pera 77’de saat 21:30’da sahne alacak olan Seran Bilgi, vokal ağırlıklı ve zarif repertuvarıyla dinleyicilere huzurlu bir akşam sunacak.

  • Çağrı Sertel 'Solo' – AKM Opera Alt Fuaye: Modern cazı elektronik dokunuşlarla harmanlayan sanatçı, AKM’nin etkileyici atmosferinde türün sınırlarını zorlayan deneysel bir performans sergileyecek.

22 Şubat 2026 Pazar

  • Pera Palace Pazar Sabah Konserleri – Grand Pera Balo Salonu: Saat 11:00’de gerçekleşecek 'Çağlar Boyu Keman Müziği' dinletisi, cazdan klasik müziğe uzanan geçişken yapısıyla Pazar sabahına rafine bir başlangıç yapmak isteyenler için ideal.

  • Müze Gazhane 'Hava Kararınca' – Kadıköy: Kadıköy’ün endüstriyel miras alanında Pazar akşamüstü saatlerinde gerçekleşen ücretsiz akustik caz ve blues performansları, haftayı dingin bir enerjiyle kapatmak için ziyaret edilmeli.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik ve Senfoni Etkinliği Var mı?

21 Şubat 2026 Cumartesi

  • Gilgameş (Opera) – AKM Türk Telekom Opera Salonu: Cumartesi saat 15:00'te başlayacak bu temsil, Mezopotamya’nın en eski destanını opera sahnesine taşıyarak görkemli bir prodüksiyonla dinleyicileri antik bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Artür Bağdasaroğlu ile Ari Edirne: 'Operadan Sesler' – İstanbul Etkinlik Mekanları: Klasik vokal müziğinin en seçkin örneklerini profesyonel bir yorumla dinlemek isteyenler için operatik bir akşam vaat ediyor.

  • Muammer Sun’u Anma Konseri – Süreyya Operası: Saat 18:00'de gerçekleşecek bu anlamlı konser, Türk çok sesli müziğinin dev ismi Muammer Sun'un anısını yaşatırken BESOM ödül törenine de ev sahipliği yapıyor.

  • Béjart Ballet Lausanne: 'Ballet for Life' – Zorlu PSM Turkcell Sahnesi: Klasik bale ve modern dansın zirve noktası kabul edilen bu topluluk, saat 15:30 ve 20:30'daki gösterileriyle bedenin senfonisini sahneye taşıyor.

22 Şubat 2026 Pazar

  • Pera Palace Pazar Sabah Konseri: 'Çağlar Boyu Keman Müziği' – Grand Pera Balo Salonu: Pazar sabahı saat 11:00'de gerçekleşecek bu konser, Mozart'tan Macar ezgilerine uzanan repertuvarıyla tarihi bir atmosferde haftaya rafine bir başlangıç yapmak isteyenler için ideal.

  • Külkedisi (Çocuk Operası) – Süreyya Operası: Saat 13:00'te başlayacak bu Rossini şaheseri, küçük sanatseverleri klasik müziğin ve operanın büyülü dünyasıyla tanıştırmak için harika bir fırsat.

  • Béjart Ballet Lausanne – Zorlu PSM Turkcell Sahnesi: Cumartesi günkü performansların devamı olarak, saat 15:30'da gerçekleşecek bu temsil ile dünya çapındaki bale topluluğunu izlemek için son şans.

  • BİFO & Sonya Yoncheva 'Operatik Esintiler' – Zorlu PSM: Dünyaca ünlü soprano Sonya Yoncheva’nın Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştireceği bu konser, klasik müziğin hafta sonundaki en üst düzey temsilini oluşturuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Ücretsiz Belediye Konserleri Nerede?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Ücretsiz Belediye Konserleri Nerede?

21 Şubat 2026 Cumartesi

  • 15:00 – Miraz İstanbul Konseri – Mall of İstanbul MOİ Sahne (İBB Kültür Sanat iş birliğiyle genellikle ücretsiz/davetiyeli kategorisindedir).

  • 18:00 – Operadan Sesler (Artür Bağdasaroğlu & Ari Edirne) – İstanbul'un çok sesli müzik mirasını yansıtan bu dinleti, kültür merkezi programları dahilinde ücretsiz takip edilebilir.

  • 20:00 – Yerel Müzik Grupları Dinletisi – İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi (Kartal).

  • Gün Boyu – Müze Gazhane Etkinlikleri – Kadıköy'deki Müze Gazhane'nin 'Hava Kararınca' veya 'Alt Geçit' serileri kapsamında akustik performanslar ve DJ setleri ücretsiz olarak izlenebilir.

22 Şubat 2026 Pazar

  • 13:00 – Külkedisi (Çocuk Operası) – Süreyya Operası (Belediye destekli bu etkinlikler sembolik ücretli veya bazı kontenjanları ücretsiz öğrenci girişine uygundur).

  • 14:00 – Kuklalarla Masal Atölyesi ve Müzikli Anlatı – İBB Cem Karaca Kültür Merkezi (Bakırköy).

  • 15:00 – Ramazan Vakti Mehter Ahengi – AKM Tiyatro Salonu (Geleneksel motiflerin sergilendiği bu performans halka açık ve ücretsiz kategorisindedir).

  • 16:00 – İstanbul Şiirle Buluşuyor: 'Birdenbire' Orhan Veli – Müze Gazhane Meydan Sahne (Müzikli şiir dinletisi).

