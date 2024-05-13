İpek Kobaner'in Yeni Kitabı ''İstanbul'un Kayıp Adası Vordonisi''
İpek Kobaner'in Yeni Kitabı ''İstanbul'un Kayıp Adası Vordonisi''
İpek Kobaner ile Nemesis Kitap’tan çıkan tarihi kurgu kitabı “İstanbul’un Kayıp Adası Vordonisi” hakkında konuştuk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
-İpek Hanım, yeni tarihi kurgu kitabınız “İstanbul’un Kayıp Adası Vordonisi” okuruyla buluştu. Kitabınızın ortaya çıkışını sağlayan ilk fikir ne idi, böyle bir tarihi kurgu yapmak nasıl aklınıza geldi?
-Bir tarihi romanda Orta Çağ Avrupası’ndan günümüze uzanan süreci yazmanın, yazar için zorlukları nelerdir?
-Vordonisi adıyla ilk kez karşılaşacak okurlar vardır. Vordonisi’nin hikâyeniz için anlamı nedir?
-Romanın başkarakteri Mara ile nasıl bir yakınlık kurdunuz, Mara sizin için gerçekte neyi temsil ediyor?
-Hikâyenin bir ucu Ayasofya’ya kadar uzanıyor. Ayasofya’nın hem sizin için hem de romanınız için önemini anlatır mısınız?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda