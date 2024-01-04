İnternet Tarihinin Alan Adını Yenilemeyi Unutan 10 Bahtsız Şirketi

ABD’li telekomünikasyon şirketi Sorenson Communication, haziran 2016'da alan adını yenilemeyi unuttu. Birkaç gün sonra durumu fark ederek domain’i yenileyen şirkete bu durumun faturası ağır oldu. Eylül 2017'nin sonunda Sorenson Communication 3 milyon dolar para cezası ödemek zorunda kaldı. Kamu malı haline gelen bu alan adı, bazı kullanıcılar için kritik bir hizmet taşıyordu. Telekomünikasyon şirketi, işitme ve konuşma engelli kişilere işaret dili kullanarak görüntülü görüşme yapabilmeleri ve 911 ABD acil numarasına ulaşabilmeleri için gerekli “Video Aktarma Sistemi ” servisini sunuyor. Alan adına erişimin durması sonucu engelli Utahlılar 3 gün boyunca 911'e ulaşamadı.
Google.com
Eylül 2015'te eski Google çalışanı Sanmay Ved, Google Domains'i incelerken google.com'un satılık olduğunu gördü. Bu duruma inanamayan Ved, gerçekten satın alıp alamayacağını görmek için dünyanın en değerli alan adlarından birini sadece 12 dolara sepetine attı. Ancak bu durum uzun sürmedi. Google Domains, siparişi bir dakika sonra iptal etti; bunu yapabilmesinin tek nedeni, hem alan adını hem de kayıt hizmetini kontrol etmesiydi. Ved, google.com'u başka bir kayıt şirketi aracılığıyla satın almış olsaydı, muhtemelen en azından avukatlar devreye girene kadar elinde tutabilirdi. Ved, alan adının neden satılık olduğunu anlayabilmeleri için yaşadığı deneyimi Google Güvenlik'e bildirdi. Şirket ona 6 bin dolarlık bir ödül teklif ederek yanıt verdi. Onlardan parayı memleketi Hindistan'daki kar amacı gütmeyen bir eğitim kuruluşuna bağışlamalarını istediğinde, Google miktarı ikiye katlayarak 12 bin dolarlık katkıda bulundu.
Sitemeter
On binlerce web sitesinin, online performans izleme hizmeti için güvendiği Sitemeter, 4 Nisan 2013'te alan adını yenilemeyi unuttu. Bu, dijital ürüne sahip bir teknoloji şirketinin ana varlıklarından birini korumayı unuttuğu trajikomik durumlardan bir diğeri. Bir zamanlar Alexa'nın En İyi 1000 web sitesi arasında yer alan Sitemeter’ın 1 Temmuz 2017'de faaliyetlerini durdurduğunu not edelim.
Foursquare
2010 yılında Foursquare dijital dünyanın en popüler platformlarından biriydi. Şirket, 10 milyon dolarlık yatırım alarak değerlemesi yaklaşık 80 milyon dolara çıkmıştı. Herkes gittiği her yerde check-in yapmak için uygulamayı kullanıyordu. Ancak Foursquare ne yazık ki alan adını yenilemeyi atladı. 25 Mart'ta foursquare.com'un süresi doldu ve web sitesi çevrimdışı oldu. Neyse ki şirket, domain satışa çıkmadan önce bunu fark edebildi ve kısa bir süre sonra durumu düzeltti.
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