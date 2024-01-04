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İnternet Tarihinin Alan Adını Yenilemeyi Unutan 10 Bahtsız Şirketi

etiket İnternet Tarihinin Alan Adını Yenilemeyi Unutan 10 Bahtsız Şirketi

Savaş Önemli
Savaş Önemli - yazio
04.01.2024 - 09:55

Bugün gündemin en önemli gelişmelerinden biri Sahibinden.com’a olan erişim sorunuydu. Gece yarısından itibaren konuşulmaya başlayan durum ile ilgili çıkan pek çok spekülasyonun ardından şirket sosyal medya hesaplarından alan adı sağlayıcısıyla ilgili teknik bir sorun yaşadığını açıkladı. Konunun detayına baktığımızda Sahibinden.com’un alan adı kaydının 30 Aralık 2023’te bittiği ve yenilenmediğini, sonrasında 2 Ocak itibarıyla alan kaydının uzatıldığını görüyoruz.

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Konunun muhatabı ilan ve emlak sektörünün en önemli oyuncularından biri olunca, haliyle Sahibinden’in bu hatası haber sitelerinin manşetlerinden inmedi.

Konunun muhatabı ilan ve emlak sektörünün en önemli oyuncularından biri olunca, haliyle Sahibinden’in bu hatası haber sitelerinin manşetlerinden inmedi.

Neyse ki sorun akşam saatlerinde çözüldü ve Sahibinden.com yeniden açıldı. Tıpkı 2017 yılında yemeksepeti’nin alan adını kaydını unutması sonucu yaşadığı erişim sıkıntısı gibi gün boyunca sektördeki bilirkişiler tarafından sosyal medyada topa tutulan Sahibinden’in başına bu gelenler kısa süre içinde zihnimizden silinecek elbette. Ancak internet tarihinde Sahibinden ile aynı kaderi paylaşarak domain yenilemeyi unutan ve çok daha ciddi sıkıntılar yaşayan birçok şirket var. Gelin domain yenilemeyi unutarak başına gelmedik kalmayan bu şirketlere kısa kısa bakalım.

Regions Bank

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bankalarından Regions Bank, nisan 2013'te alan adını yenilemeyi unuttu. Bin 700'den fazla şubesi ve 2 bin 400'den fazla ATM'si olan bankanın müşterileri bir hafta boyunca, çevrimiçi hizmetlere erişemediler. Banka, yaşattığı bu durum nedeniyle kamuoyu önünde müşterilerinden özür dilemek durumunda kaldı.

Marketo

2017 Temmuz ayında pazarlama otomasyonu devi Marketo alan adını yenilemeyi unuttu. Şirketin bu hatası müşterilerin Marketo destekli ürünlerinin artık çalışmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Neyse ki Travis Prebble isimli bir kullanıcı sorunu fark etti ve alan adını bir yıllık kayıt için 38 dolar ve 35,99 dolar olan yeniden beyan ücretini ödeyerek yeniledi. Prebble, Marketo'dan yüklü miktarda para istemeden alan adını geri verecek kadar nezaket gösterdi. Bir zamanlar değeri 1,8 milyar dolar olan bir şirket için yetmiş dört dolar olan faturayı ise şirkete şöyle tweet’ledi: '@Marketo alan adınızı yeniledim. Umarım her şey kısa sürede eski durumuna döner.'

Dallas Cowboys

Dallas Cowboys

Amerikan Futbol Ligi’nin en değerli kulüplerinden Dallas Cowboys kasım 2010'da zor bir dönem geçiriyordu. Takımın ligde aldığı ağır yenilgiler antrenör Wade Phillips'in kovulmasına neden oldu. Taraftarlar kovulmayla ilgili resmi haberleri okumak için dallascowboys.com'a girdiklerinde bir satış ilanı ve futbol oynayan iki çocuğun fotoğrafını gördüler. Dallas'ın Green Bay'e yenilmesinden bir hafta önce, kulübün alan adının süresi dolmuştu. Domain şirketi alan adını takip eden hafta sonu satışa çıkardı; böylece 9,99 doları olan herkes onu kapabilirdi. Ancak iki gün içerisinde alan adını tekrar satın alarak krizi çözdü.

Tema.com

İsveçli şirket Rectus 2007 yılında Parker Hannifin tarafından satın alındı. Muhtemelen yüz milyonlarca dolar değerindeki bu anlaşma kapsamında Parker Hannifin aynı zamanda Rectus’un sahibi olduğu alan adı tema.com’u da aldı. 2020'de, Parker Hannifin alan adını yenilemeyi atladı ve tema.com açık artırmada 128 bin 938 dolara satıldı.

Yatra.com

Nisan 2012’de Hindistan’ın en büyük seyahat sitelerinden biri olan Yatra.com alan adını yenilemeyi unuttu. Hafta sonu boyunca siteye erişmeye çalışan kullanıcılar, sitenin çalışmadığını ve 'Alan adı süresi doldu' mesajını gördüler. Bu hata şirkete 5,7 milyar dolara mal oldu.

Microsoft: Hotmail.co.uk ve Passport.com

Microsoft 1999 yılında passport.com alan adını yenilemeyi unuttu ve haber o dönemde uyanmakta olan Linux topluluğunda manşetlere çıktı. Microsoft 2003 yılında bu sefer “Hotmail.co.uk” adresinin domain yenilemesini yapmayı unuttu. Şirket, daha sonra adresi satın alan kişiden isimlerini geri aldı.

Sorenson Communication

Sorenson Communication

ABD’li telekomünikasyon şirketi Sorenson Communication, haziran 2016'da alan adını yenilemeyi unuttu. Birkaç gün sonra durumu fark ederek domain’i yenileyen şirkete bu durumun faturası ağır oldu. Eylül 2017'nin sonunda Sorenson Communication 3 milyon dolar para cezası ödemek zorunda kaldı. Kamu malı haline gelen bu alan adı, bazı kullanıcılar için kritik bir hizmet taşıyordu. Telekomünikasyon şirketi, işitme ve konuşma engelli kişilere işaret dili kullanarak görüntülü görüşme yapabilmeleri ve 911 ABD acil numarasına ulaşabilmeleri için gerekli “Video Aktarma Sistemi ” servisini sunuyor. Alan adına erişimin durması sonucu engelli Utahlılar 3 gün boyunca 911'e ulaşamadı.

Google.com

Eylül 2015'te eski Google çalışanı Sanmay Ved, Google Domains'i incelerken google.com'un satılık olduğunu gördü. Bu duruma inanamayan Ved, gerçekten satın alıp alamayacağını görmek için dünyanın en değerli alan adlarından birini sadece 12 dolara sepetine attı. Ancak bu durum uzun sürmedi. Google Domains, siparişi bir dakika sonra iptal etti; bunu yapabilmesinin tek nedeni, hem alan adını hem de kayıt hizmetini kontrol etmesiydi. Ved, google.com'u başka bir kayıt şirketi aracılığıyla satın almış olsaydı, muhtemelen en azından avukatlar devreye girene kadar elinde tutabilirdi. Ved, alan adının neden satılık olduğunu anlayabilmeleri için yaşadığı deneyimi Google Güvenlik'e bildirdi. Şirket ona 6 bin dolarlık bir ödül teklif ederek yanıt verdi. Onlardan parayı memleketi Hindistan'daki kar amacı gütmeyen bir eğitim kuruluşuna bağışlamalarını istediğinde, Google miktarı ikiye katlayarak 12 bin dolarlık katkıda bulundu.

Sitemeter

On binlerce web sitesinin, online performans izleme hizmeti için güvendiği Sitemeter, 4 Nisan 2013'te alan adını yenilemeyi unuttu. Bu, dijital ürüne sahip bir teknoloji şirketinin ana varlıklarından birini korumayı unuttuğu trajikomik durumlardan bir diğeri. Bir zamanlar Alexa'nın En İyi 1000 web sitesi arasında yer alan Sitemeter’ın 1 Temmuz 2017'de faaliyetlerini durdurduğunu not edelim.

Foursquare

2010 yılında Foursquare dijital dünyanın en popüler platformlarından biriydi. Şirket, 10 milyon dolarlık yatırım alarak değerlemesi yaklaşık 80 milyon dolara çıkmıştı. Herkes gittiği her yerde check-in yapmak için uygulamayı kullanıyordu. Ancak Foursquare ne yazık ki alan adını yenilemeyi atladı. 25 Mart'ta foursquare.com'un süresi doldu ve web sitesi çevrimdışı oldu. Neyse ki şirket, domain satışa çıkmadan önce bunu fark edebildi ve kısa bir süre sonra durumu düzeltti.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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