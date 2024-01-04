İnternet Tarihinin Alan Adını Yenilemeyi Unutan 10 Bahtsız Şirketi

Neyse ki sorun akşam saatlerinde çözüldü ve Sahibinden.com yeniden açıldı. Tıpkı 2017 yılında yemeksepeti’nin alan adını kaydını unutması sonucu yaşadığı erişim sıkıntısı gibi gün boyunca sektördeki bilirkişiler tarafından sosyal medyada topa tutulan Sahibinden’in başına bu gelenler kısa süre içinde zihnimizden silinecek elbette. Ancak internet tarihinde Sahibinden ile aynı kaderi paylaşarak domain yenilemeyi unutan ve çok daha ciddi sıkıntılar yaşayan birçok şirket var. Gelin domain yenilemeyi unutarak başına gelmedik kalmayan bu şirketlere kısa kısa bakalım.

Regions Bank

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bankalarından Regions Bank, nisan 2013'te alan adını yenilemeyi unuttu. Bin 700'den fazla şubesi ve 2 bin 400'den fazla ATM'si olan bankanın müşterileri bir hafta boyunca, çevrimiçi hizmetlere erişemediler. Banka, yaşattığı bu durum nedeniyle kamuoyu önünde müşterilerinden özür dilemek durumunda kaldı.

Marketo

2017 Temmuz ayında pazarlama otomasyonu devi Marketo alan adını yenilemeyi unuttu. Şirketin bu hatası müşterilerin Marketo destekli ürünlerinin artık çalışmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Neyse ki Travis Prebble isimli bir kullanıcı sorunu fark etti ve alan adını bir yıllık kayıt için 38 dolar ve 35,99 dolar olan yeniden beyan ücretini ödeyerek yeniledi. Prebble, Marketo'dan yüklü miktarda para istemeden alan adını geri verecek kadar nezaket gösterdi. Bir zamanlar değeri 1,8 milyar dolar olan bir şirket için yetmiş dört dolar olan faturayı ise şirkete şöyle tweet’ledi: '@Marketo alan adınızı yeniledim. Umarım her şey kısa sürede eski durumuna döner.'