Instagramsızlık ve Varoluşsal Kriz!

Aforizmacılara, kaydırmalı postlarla öğüt vericilere, bilgisini paylaşmak/aktarmak isteyenlere, kendisini sanatla, edebiyatla, tasavvufla, bilimle, maneviyatla, doğa ve hayvan sevgisi ile hayatları zenginleştirmeye, bilinçleri yükseltmeye adayanlara, yazılarıyla ütopyalarının tohumlarını ekmeye çalışanlara, bir zihinde bile olsa bir ışık yakmak için uğraşanlara gelirsek… Onlar için de elleri ve ağızları bağlı, tek ayaküstünde bekleme cezası gibi bir şey olsa gerek. Yine de dayanırlar, kanımca.

Instagramsızlık nahoş bir şey. Ülkemizdeki 58 milyon kullanıcıda (statista.com verilerine göre) “varoluşsal bir kriz” yarattığını düşünmeden edemiyorum. “Gör beni!” diyen de mutsuz, “Duy beni!” diyen de. “Like” butonu esirleri, “acaba ne kaçırıyorum”cular, “stalk”cular da… Tüm reklam ve tanıtım stratejisini Instagram odaklı kurgulamış olanları da tutmuştur bir baş ağrısı, normaldir. Sabah gözünü açıp, Reels’lara gömülemeyen de afallamıştır, barlarda arkadaşlarıyla sohbet etmek zorunda kalan da…

“E, bugün ne yapacağım ben?” deyip, boşluğa düşen de vardır, “IG’de paylaşamayacaksam o açılışa niye gideyim?” diyen de. “Ben çiftçiyim, billboardlara verecek param yok ama katkısız doğal ürünümü tarladan direkt satabildiğim tek kanaldı burası!” diye dert yanan da... Türkiye ekonomisine günlük maliyetinin 1,9 milyar lira olduğunu düşünürsek, Instagramsızlığın kişileri de, kurumları da kısaca ülkeyi yoksullaştıracağı da bir gerçek.

Hayatlarımızdaki bu eksikliğin tadını çıkaran da olmuştur, eminim. Arkadaşlarını arayıp hatır soran, kocasıyla akşam yemeğinde iki çift laf eden, çocuğunun derslerine göz atan, haftalardır ertelediği ütüleri bitiren, yarım kalmış kitabına dönen, teyzesinin doğum gününü kutlayan, dersini %100 odaklanarak dinleyen… Oh be demiştir onlar, kısa bir süre için  Ama mesela SMA’lı çocuğu için ilaç parası toplamaya çalışanlar, mesela kuzenine karaciğer nakli için donör arayanlar, mesela can dostlarımızın hayatlarını kurtarmak adına anlamlı bir örgütlenme çabası içinde olanlar… Onlar kahrolmuştur, eminim.