Instagramsızlık ve Varoluşsal Kriz!

Selfie takıntılısına da rastlarsın, sürekli konuşana, referans vermeden el âlemin üretimlerini kendisininmiş gibi paylaşana, her daim öfkesini kusana, köpeğini, sincabını starlaştırana, “0 gönderi 7500 takip”lisine de… Bazen de sıradan bir hayat süren bir ermişe tesadüf edersin, dünyan değişir. Instagramdan çok şey de öğrenebilirsin, dezenformasyondan beynin de sulanabilir.

Hem dopamin kaynağımızdır, hem mutsuzluk sebebimiz; bazen şifa dağıtır bazen sağlığımıza kast eder. Bir makale için de bir otel seçiminde de hatta verimli/huzurlu bir yaşam sürmende bile rehber olabilir sana. Saymakla bitmez marifetleri. Sade bir fotoğraf uygulamasından dönüşüp, içine dünyaları sığdırmayı başarmış, bin bir renkten, dokudan oluşan bir evrendir o. Her şekilde Instagramsızlık nahoş bir şey. Yarattığı yoksunluk hissi ağır.

Öyle ki, şarap bulamayınca ispirtoya eyvallah eden alkolikler misali tüm güvenlik açıklarına rağmen önümüze gelen VPN’e sarıldık. Görülmekten, duyulmaktan, izlemekten, bağırmaktan vazgeçmedik. Enerjimizi, boş vaktimizi bu yoksunluğun temel sebebinin yanlışlığını çözmek, iletişim hakkının 58 milyonun elinden alınmasını nasıl kökten değiştirebileceğimizi düşünmek yerine VPN araştırmasına verdik.

Hal böyle olunca, yasaklar neden vardır, diye düşünmeden edemiyor insan. Ve aklıma gelen iki maddeden öteye gidemiyorum.

1) Bireylerin ve toplumların sağlığını, huzurunu, kültürünü ve hatta yaşamını korumak için belirlenmiş engeller (Ör. Alkollü araç kullanmanın yasaklanması, kapalı alanlarda sigara içme yasağı, koruma altındaki doğal alanlarda av yasağı, tarihi eserlerin korunması ile ilgili yasaklar, bazı ilaçların reçetesiz satılmasının yasaklanması vs. vs.)

2) Bireylerin ve toplumların sağlığını, huzurunu, kültürünü ve hatta yaşamını korumak bahane edilerek, belli bir disiplin sağlamak ve birilerinin (!) kendi çıkarlarını ya da isteklerini gözetmesi için belirlenmiş ve dayatılmış engeller... (Ör. Bazı iş yerlerinde kot pantolon giyememek, okullarda bazı saç stillerine getirilen yasaklar, sanat eserlerine uygulanan yasaklar, sansürler, ifade özgürlüğü yasakları, hayvanların yaşam haklarına getirilmiş yasaklar hatta ebeveynlerin çocuklarına koydukları katı yasaklar bile.)

Bu ikinci maddenin genellikle mantıklı bir gerekçesinin olmadığı, kişisel veya politik nedenlerle uygulanan (nispeten keyfi denebilecek) yasaklardan olduğu aşikârdır.

Sizce Instagram yasağı hangi maddeye giriyor?

Hazır IG bağımlılığımız zayıflamaya yüz tutmuşken, biraz da sorgulasak, düşünsek ve yine sorgulasak nasıl olur acaba?

Instagram

Linkedln

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