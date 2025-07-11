İnsanlık Tarihinin En Karanlık ve En Acı Sayfalarından Biri: 15 Madde ile Srebrenitsa Katliamı
Büyük bir insanlık trajedisi olan Srebrenitsa Katliamı'nın üzerinden 30 yıl geçti... 11 Temmuz 1995'te gerçekleşen Srebrenitsa Katliamı, insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından bir tanesi. Bosna Katliamı olarak da anılan bu üzücü, insanlık dışı olayı kınıyor ve lanetliyoruz.
1. "Çocukları küçük kurşunla öldürürler değil mi anne?"
11 Temmuz 1995 günü yapılan bu katliam insanlık tarihinin en kara sayfalarından biridir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yapılan en büyük katliamdır.
2. Nisan 1992 - Bosna Hersek'te savaş başladı
3. Ocak-Mart 1993 - Sırplar Boşnakların elindeki bölgelere karşı saldırıya geçti
4. Nisan 1993 - Birleşmiş Milletler, Srebrenitsa, Zepa ve Gorazde'yi ''güvenli bölge'' ilan etti
5. Şehre yıllar boyunca yardım malzemesi, özellikle de tuz girişi bilinçli bir şekilde engellemiştir
6. 9 Temmuz 1995 - Karaciç, Srebrenitsa'nın alınması emrini verdi
7. 10 Temmuz 1995 - Sırp ordusu Srebrenitsa'ya top ateşine başladı.
8. Hollandalı Komutan Thom Karremans kendisine sığınan 25 bin mülteciyi ve şehri Sırplara teslim etti
9. 11 Temmuz 1995 - Ratko Mladiç komutasındaki VRS (Bosna Sırp Cumhuriyeti Ordusu) birlikleri Srebrenitsa’ya girdi.
10. Sırp vahşeti Avrupa'dan yüz bularak doruğa çıktı ve tam 5 gün süren katliamda 8372 kişi öldürüldü.
11. Sırp askerler cesetlerin kimlikleri tespit edilmesin diye cesetleri parçalayarak sayıları 64'ü bulan toplu mezarlara gömdüler.
12. Katliamın 25'inci yıl dönümünde 9 kurban daha Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verildi.
13. Lahey Adalet Divanı katliamı 'soykırım' olarak kabul etti
14. Saldırının baş sorumlusu General Ratko Mladiç, Sırbistan İstihbarat Teşkilatı tarafından 2011 yılında yakalandı
15. Ve ‘Bosna Kasabı’ Karaciç, Srebrenitsa soykırımından suçlu bulundu.
Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Bosna Savaşı sırasında 11 ayrı suçtan yargılanan Sırp lider Radovan Karaciç'in Srebrenitsa'da işlenen soykırımdan suçlu bulundu. 11 ayrı suçla yargılanan Karaciç, toplam 10 suçtan hüküm giydi, 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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