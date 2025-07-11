İnsanlık Tarihinin En Karanlık ve En Acı Sayfalarından Biri: 15 Madde ile Srebrenitsa Katliamı

Büyük bir insanlık trajedisi olan Srebrenitsa Katliamı'nın üzerinden 30 yıl geçti... 11 Temmuz 1995'te gerçekleşen Srebrenitsa Katliamı, insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından bir tanesi. Bosna Katliamı olarak da anılan bu üzücü, insanlık dışı olayı kınıyor ve lanetliyoruz.