İnsanlar Senin Hangi Özelliğinden Muzdarip?
İnsanlar Senin Hangi Özelliğinden Muzdarip?
Senin hangi özelliğin insanları canından bezdirme noktasına getirdi biliyor musun? Bence bir tahminin vardır. Öğrenmek için hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Genelde nasıl bir insansın?
4. Kendine tahammül edemediğin oluyor mu?
5. Arkadaş ortamın nasıl?
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6. Peki sen insanlarda neye asla katlanamazsın?
7. Sen kendini ne zaman iyi hissediyorsun?
8. Keyfin kolayca kaçar mı?
9. Seni eleştiren insanlara tepkin genelde nasıl olur?
10. Kendini hangi havalarda iyi hissediyorsun?
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İnsanlar senin kibrinden muzdarip!
İnsanlar senin negatifliğinden muzdarip!
İnsanlar senin öfkenden muzdarip!
İnsanlar senin alaycılığından muzdarip!
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