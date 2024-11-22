Beslenme 101: Vegan Beslenme Tarzının Vücudumuzda Yarattığı 10 Değişim

Vegan beslenme, son yıllarda oldukça popülerleşen bir yaşam tarzı. Sadece hayvansal gıdalardan uzak durmakla kalmayıp, aynı zamanda sağlığımızı ve çevreyi de koruma amacı güden bu beslenme şekli, vücudumuzda birçok değişime neden oluyor. İşte vegan beslenmenin vücudumuzda yarattığı 10 değişim! 👇

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