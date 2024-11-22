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Tarot Falına Göre 23 Kasım Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

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Tarot Falına Göre 23 Kasım Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
22.11.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 23 Kasım Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Son günlerde yaşadığın stresli anlar sağlığına da etki etmeye başlamış. Bir türlü iyileşemiyorsun. Bu yüzden hastalıklara karşı dikkatli olmanı öneririm. Ayrıca seçtiğin karta göre önümüzdeki günlerde bu stresli dakikalarının azalacağını görüyorum. Artık daha rahat bir nefes alıyorsun. Seni bekleyen güzel haberler de var!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugün, gün içinde şöyle bir oturup son günlerde yaşadıklarını gözden geçirmelisin. Sen, kendi yaptıklarına inanıyor musun? Doğru yolda olduğunu düşünüyor musun? Eğer cevabın 'evet' ise hiç korkmadan daha da cesur adımlar atmanı istiyorum! Bununla birlikte, aşk hayatında da birtakım gelişmeler yaşanacak. Bu kişinin ismi 'D' harfiyle başlıyor...

Deniz, Dilara, Doruk..?

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Cumartesi günü itibariyle iş hayatında rahat bir nefes alıyorsun. Bu hafta pek çalışmış, verimli günler geçirmişsin. Artık bugünden itibaren de meyveleri toplamaya başlıyorsun.Ayrıca bugün, sosyal hayatına da biraz zaman ayırmalısın. Her şeyin bir dengesi olmalı sonuçta. Çalış çalış nereye kadar?

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, nedendir bilmiyorum ancak içinde bir endişe var. Geçmişinde kötü şeyler yaşadığının farkındayım. Ancak bu deneyimleri artık unutman gerekiyor. Gireceğin yeni bir ortamda, yeni bir insanla tanışabilirsin. Bu kişiye karşı güzel bir bakış açısıyla yaklaşmanı tavsiye ederim. Emeklerinin karşılığını da bu hafta itibariyle fazlasıyla alacaksın. Başarılarının devamını dileyerek bugünlük sana veda ediyorum. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün, uzun süredir sonuçlanmasını beklediğin şeyler artık sonuçlanıyor. Üstelik çok da güzel sonuçlar alıyorsun. Son zamanlarda her şeyin kötü olacağına kendini inandırmış olsan da hayat sürprizlerle dolu unutma. Her şeyin bir oluş süresi var sonuçta. Bu sürecin sonunda, yepyeni bir başlangıç yapacak ve hayallerine kavuşacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Uzun zamandır etrafın o kadar kalabalık ki artık şöyle bir yalnız kalmak istiyorsun. Kendi düşüncelerinin sesini bir türlü duyamamışsın. Bugün, lütfen sadece kendine zaman ayır. Benliğine konsantre olduğun zaman, her şeyin kolaylaştığını göreceksin. Ayrıca partnerin de sana çok güzel bir sürpriz hazırlayacak :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Bugün planladığın bir buluşma, düşündüğün gibi gitmeyecek. O yüzden, beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmanı öneriyorum. Daha güzelleri seni bulacak :) Ayrıca bugünü biraz kendine ayırmaya ne dersin? Alışverişe çıkabilir, kendine bir tiyatro, sinema ısmarlayabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Eğitimini simgeleyen bu kart, okul hayatının nihayet yola gireceğini gösteriyor. Eğer çalışıyorsan, aynı durum senin için de geçerli. Sınavlarından başarı elde edecek, o terfiyi sonunda alacaksın. Bununla beraber, ailenle minik bir atışma yaşayabilirsin. Onların da fikrine saygı duymasını bil. Ancak yine kendi kalbinin sesini dinle...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Sende bu aralar, acıyı seven bir taraf olabilir mi? Hayatında bazı şeyler yolunda gitmiyor, evet. Fakat herkesin böyle anlar yaşadığı oluyor. Sen ise bu anları fazla abartıyor ve sadece kötü giden anlara odaklanıyorsun. Artık Buna bir son vermen gerekiyor. Bunları söylediğim için bana kızma. Ben seni düşündüğüm için söylüyorum bütün bunları. Umarım iyi gelmişimdir sana...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bugün, uzun süredir çabaladığın bir işin sonuçlanması için son düzlüğe geldin. Günün son saatlerinde, harika bir haber alabilirsin. Senin adına çok sevinçliyim. Bu haberle beraber hayatına dair güzel planlar yapacak, önünü daha net görmeye başlayacaksın. Fakat dikkat etmen gereken bir nokta var. Geleceğe odaklanıp da bugünün işini yarına bırakma. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Zihnindeki bazı düşünceler susmak bilmiyor. Haliyle sen de zaman zaman vazgeçmenin eşiğine geliyorsum. Lütfen, bu zamana kadar sabrettiğin şey için biraz daha bekle. Hani bir çizim var, iki kişi mağarada kazı yapıyor. Birisi, tam da ulaşacağı anda vazgeçiyor kazmaktan. Senin bu kişiye dönüşmeni asla istemem. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Güç"

Seçtiğin kart; "Güç"

Bugün, şansın yanında olacağı bir dönem başlıyor. Oh be! Şöyle derin bir nefes alıp rahatlama zamanı artık. Ben buradan rahatladım valla :) Sinir stresinin geride kalmasıyla beraber, kendini aşka daha çok açıyorsun. Bu enerji değişikliğin de karşılıksız kalmıyor elbete. İsminde 'H' harfi olan biri, sana karşı bir adım atabilir. Bence bir şans vermelisin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
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