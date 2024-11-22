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Kütüphane Derslik Gibi Yerlerde Rastlanan İlginç Yer Tutma İtemleri

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Kütüphane Derslik Gibi Yerlerde Rastlanan İlginç Yer Tutma İtemleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.11.2024 - 18:03

Vize dönemi yaklaştı. Haliyle kütüphanelerde ve dersliklerde yoğunluk arttı. Kalabalıklar oluşmaya başladı. Tabii bu kadar yoğunluk olunca bazıları dışarıda işini görürken yerini tutmak için farklı yöntemler geliştirebiliyor. Yer tutmak için genelde mont, kitap veya defter gibi eşyalar kullanılsa da kimi öğrenciler şartlarını zorladı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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