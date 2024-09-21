İngilizce Öğrenme Yolculuğunda Çocuğunuza Arkadaş Olacak 15 Eğitici ve Eğlenceli Kitap
İngilizce Öğrenme Yolculuğunda Çocuğunuza Arkadaş Olacak 15 Eğitici ve Eğlenceli Kitap
İngilizce öğrenmek çocuklar için adeta bir macera! Ama bu macerayı sıradan derslerle sınırlamak pek de eğlenceli olmaz, değil mi? Çocuğunuzun hem keyif alarak hem de eğlenerek öğrenmesi çok önemli. İşte bu noktada kitaplar devreye giriyor. Eğitici ve eğlenceli kitaplar, çocuğunuzun İngilizce öğrenme yolculuğunu renklendirip daha keyifli hale getirebilir. İngilizceyi sevdirmek ve dil becerilerini geliştirmek için çocuğunuzun ilgisini çekebilecek 15 harika kitap önerdik.
Şimdi gelin, bu kitaplara daha yakından bakalım!
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1. The Very Hungry Caterpillar - Eric Carle
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2. Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? - Bill Martin Jr.
3. Where the Wild Things Are - Maurice Sendak
4. Dear Zoo - Rod Campbell
5. Elmer - David McKee
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6. We’re Going on a Bear Hunt - Michael Rosen
7. Goodnight Moon - Margaret Wise Brown
8. Room on the Broom - Julia Donaldson
9. The Gruffalo - Julia Donaldson
10. The Cat in the Hat - Dr. Seuss
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