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İngilizce Öğrenme Yolculuğunda Çocuğunuza Arkadaş Olacak 15 Eğitici ve Eğlenceli Kitap

etiket İngilizce Öğrenme Yolculuğunda Çocuğunuza Arkadaş Olacak 15 Eğitici ve Eğlenceli Kitap

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 20:10

İngilizce öğrenmek çocuklar için adeta bir macera! Ama bu macerayı sıradan derslerle sınırlamak pek de eğlenceli olmaz, değil mi? Çocuğunuzun hem keyif alarak hem de eğlenerek öğrenmesi çok önemli. İşte bu noktada kitaplar devreye giriyor. Eğitici ve eğlenceli kitaplar, çocuğunuzun İngilizce öğrenme yolculuğunu renklendirip daha keyifli hale getirebilir. İngilizceyi sevdirmek ve dil becerilerini geliştirmek için çocuğunuzun ilgisini çekebilecek 15 harika kitap önerdik. 

Şimdi gelin, bu kitaplara daha yakından bakalım!

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1. The Very Hungry Caterpillar - Eric Carle

1. The Very Hungry Caterpillar - Eric Carle

Bu kitap, küçük okurlar için harika bir başlangıç! 'The Very Hungry Caterpillar' hem basit dili hem de göz alıcı resimleriyle çocukların ilgisini anında yakalayacak. Kitapta bir tırtılın dönüşüm hikayesi anlatılıyor, ama en önemlisi çocuklar bu hikaye sayesinde hem yeni kelimeler öğreniyor hem de tekrarlayan cümle yapılarıyla dil bilgilerini pekiştiriyor. Gün gün neler yediğini takip eden çocuklar, farkında olmadan İngilizceyi öğreniyor!

2. Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? - Bill Martin Jr.

2. Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? - Bill Martin Jr.

Bir kitabın hem bu kadar eğitici hem de bu kadar basit olabileceğini düşünebilir miydiniz? 'Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?' ritmik ve tekrar eden yapısıyla çocukların hem dil bilgilerini geliştirmesine hem de hayal güçlerini kullanmalarına yardımcı oluyor. Kitap boyunca hayvanlar ve renkler üzerinden ilerleyen bir hikaye var, bu da çocukların kelime dağarcığını genişletmek için harika bir fırsat.

3. Where the Wild Things Are - Maurice Sendak

3. Where the Wild Things Are - Maurice Sendak

Biraz daha büyük çocuklar için önerdiğimiz bu kitap, çocuğunuzun İngilizcesini bir üst seviyeye taşıyacak. 'Where the Wild Things Are' fantastik bir macera sunuyor, ama aynı zamanda daha karmaşık cümle yapılarıyla çocukların dil becerilerini zorluyor. Max’in hayal gücüyle dolu dünyasında gezinirken çocuklar bir yandan İngilizce öğreniyor, bir yandan da hikayenin büyüsüne kapılıyor.

4. Dear Zoo - Rod Campbell

4. Dear Zoo - Rod Campbell

Hepimiz açılır-kapanır sayfaları olan kitapları severiz, değil mi? Çocuklar da 'Dear Zoo'yu okurken sayfaları açıp yeni hayvanlarla tanışmaktan çok keyif alacak. Kitabın sade dili ve kısa cümle yapıları, küçük okurlara İngilizceyi öğretmek için ideal. Üstelik bu kitabı bir oyun gibi okuyabilir, her hayvanın ne olduğunu tahmin etmelerini sağlayabilirsiniz.

5. Elmer - David McKee

5. Elmer - David McKee

Rengârenk bir fil düşünün! Elmer, sadece görüntüsüyle değil, verdiği mesajlarla da çocukların kalbini kazanıyor. Farklılıkları kabullenme üzerine kurulu olan bu hikaye, aynı zamanda basit ve anlaşılır bir dil kullanarak çocukların İngilizceyi severek öğrenmelerini sağlıyor.

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6. We’re Going on a Bear Hunt - Michael Rosen

6. We’re Going on a Bear Hunt - Michael Rosen

Bu kitabı okurken çocuklar sadece bir hikaye dinlemeyecek, aynı zamanda kendilerini bir maceranın tam ortasında bulacaklar! Kısa ve ritmik cümleleriyle 'We’re Going on a Bear Hunt', çocukları İngilizceye alıştırmanın harika bir yolu.

7. Goodnight Moon - Margaret Wise Brown

7. Goodnight Moon - Margaret Wise Brown

Uyku öncesi ritüellerinizin bir parçası olacak bu klasik eser, yumuşak dili ve sade anlatımıyla çocukların dil gelişimine büyük katkı sağlıyor. 'Goodnight Moon' basit cümlelerle dolu ve çocuğunuzu uykuya hazırlarken, aynı zamanda yeni kelimeler öğrenmesini sağlayacak. İngilizce öğrenme süreci sakin, yavaş ve doğal bir şekilde ilerlesin istiyorsanız bu kitap tam size göre.

8. Room on the Broom - Julia Donaldson

8. Room on the Broom - Julia Donaldson

Bir cadı, süpürgesi ve ona katılan sevimli dostlarıyla dolu maceraya kim hayır diyebilir ki? 'Room on the Broom', hem eğlenceli hem de sürükleyici bir hikaye. Üstelik İngilizce öğrenmek için de harika bir seçim! Hikayenin kafiyeli yapısı sayesinde çocuklar, okuma yaparken aynı zamanda İngilizce pratik de yapmış oluyor.

9. The Gruffalo - Julia Donaldson

9. The Gruffalo - Julia Donaldson

Julia Donaldson’ın bir başka muhteşem eseri olan 'The Gruffalo', yaratıcı karakterlerle dolu harika bir dünya sunuyor. Basit cümle yapıları ve renkli anlatımıyla çocuklar İngilizce öğrenirken bol bol eğleniyor. Gruffalo'nun büyülü dünyasına daldıkça, İngilizce dil becerileri de gelişiyor. Hatta bu kitabı tekrar tekrar okumak isteyecekler, bu da dil öğreniminde büyük bir avantaj!

10. The Cat in the Hat - Dr. Seuss

10. The Cat in the Hat - Dr. Seuss

Eğlenceli ve absürt hikayeleri seviyorsanız, Dr. Seuss’un 'The Cat in the Hat' kitabı tam size göre! Ritmik ve kafiyeli cümleleriyle çocukların dikkatini çekiyor ve İngilizce öğrenmeyi keyifli hale getiriyor. Kitap, okuması kolay ama aynı zamanda oldukça öğretici.

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11. The Snowy Day - Ezra Jack Keats

11. The Snowy Day - Ezra Jack Keats

Karla kaplı bir şehirde geçen bu tatlı hikaye, çocuklara hem basit İngilizceyi hem de kış mevsiminin güzelliklerini tanıtıyor. Küçük Peter’ın karla dolu bir gününü anlatan bu kitap, çocukların İngilizceye olan ilgisini artırırken, kış mevsimini eğlenceli bir şekilde öğretir.

12. If You Give a Mouse a Cookie - Laura Numeroff

12. If You Give a Mouse a Cookie - Laura Numeroff

Bir fareye kurabiye verirsen ne olur? İşte bu eğlenceli hikaye tam da bunu anlatıyor! Basit ve tekrar eden cümlelerle dolu bu kitap, çocuklara İngilizceyi öğretirken onları kahkahalara boğuyor. Her yeni istekte hikaye biraz daha komik hale geliyor, çocuklar hem gülüyor hem de yeni kelimeler öğreniyorlar!

13. Madeline - Ludwig Bemelmans

13. Madeline - Ludwig Bemelmans

Paris’te yaşayan cesur Madeline’ın maceraları, çocuklara hem İngilizce hem de Paris’in büyülü dünyasını tanıtıyor. Akıcı ve basit bir dilde yazılan bu hikaye, dil öğrenimini eğlenceli hale getiriyor. Madeline’ın cesur dünyasında çocuklar İngilizce öğrenirken, Paris sokaklarında bir gezintiye çıkmış gibi hissedecekler!

14. The Tale of Peter Rabbit - Beatrix Potter

14. The Tale of Peter Rabbit - Beatrix Potter

Bu klasik hikaye, sevimli tavşan Peter’ın bahçede yaşadığı maceraları anlatıyor. Peter’ın yaramazlıkları ve bahçedeki serüvenleri, çocukların hem İngilizceyi hem de doğal dünyayı keşfetmelerine yardımcı oluyor. Kitap, aynı zamanda karakterlerin davranışlarını anlama konusunda da çocuklara önemli dersler veriyor.

15. Spot Goes to the Farm - Eric Hill

15. Spot Goes to the Farm - Eric Hill

Spot'un çiftlikte geçirdiği gün o kadar sevimli ki! Bu kitap, özellikle küçük çocuklar için mükemmel bir seçim. Basit ve anlaşılır cümlelerle dolu, aynı zamanda rengarenk resimlerle süslenmiş. Çocuklar Spot’un çiftlikte yaşadığı maceraları okurken hem İngilizceyi eğlenceli bir şekilde öğreniyor hem de çiftlik hayvanlarını tanıyorlar.

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