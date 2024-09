İngilizce Öğrenme Yolculuğunda Çocuğunuza Arkadaş Olacak 15 Eğitici ve Eğlenceli Kitap

Bir kitabın hem bu kadar eğitici hem de bu kadar basit olabileceğini düşünebilir miydiniz? 'Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?' ritmik ve tekrar eden yapısıyla çocukların hem dil bilgilerini geliştirmesine hem de hayal güçlerini kullanmalarına yardımcı oluyor. Kitap boyunca hayvanlar ve renkler üzerinden ilerleyen bir hikaye var, bu da çocukların kelime dağarcığını genişletmek için harika bir fırsat.