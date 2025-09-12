Influencer’lardan Öğrenmen Gereken Bakım Tüyosu Bu Testin Sonunda!
Influencer’ların cilt bakımı içerikleri senin de ilgini çekiyor ama hangi bakım rutinini örnek alacağını bilemiyorsan bu test sana yardımcı olabilir. Cilt, vücut, saç bakımı derken, neler yapman gerektiği konusunda bir rehbere ihtiyaç duyuyorsan testi çöz ve bakım rutinin başlasın! 👇
1. Sabah uyandığında ilk olarak ne yaparsın?
2. Gün içinde ne kadar su içersin?
3. Peki, günlük rutininde spor var mı?
4. Cilt bakımında en önem verdiğin şey hangisi?
5. Söyle bakalım, hangi mevsimin havası cildine daha iyi geliyor?
6. Bakım ürünü satın alırken neye göre seçersin?
7. Hafta sonları kendine ne kadar zaman ayırırsın?
8. Son olarak, makyaj tarzın hangisine daha yakın?
Cildini yormayacak, hafif bir rutine ihtiyacın var!
Senin, cildini dengede tutacak önerilere ihtiyacın var!
Sen lüks bakımlar için doğmuşsun!
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
