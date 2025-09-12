onedio
Influencer’lardan Öğrenmen Gereken Bakım Tüyosu Bu Testin Sonunda!

İrem Coşkun
12.09.2025 - 17:02

Influencer’ların cilt bakımı içerikleri senin de ilgini çekiyor ama hangi bakım rutinini örnek alacağını bilemiyorsan bu test sana yardımcı olabilir. Cilt, vücut, saç bakımı derken, neler yapman gerektiği konusunda bir rehbere ihtiyaç duyuyorsan testi çöz ve bakım rutinin başlasın! 👇

1. Sabah uyandığında ilk olarak ne yaparsın?

2. Gün içinde ne kadar su içersin?

3. Peki, günlük rutininde spor var mı?

4. Cilt bakımında en önem verdiğin şey hangisi?

5. Söyle bakalım, hangi mevsimin havası cildine daha iyi geliyor?

6. Bakım ürünü satın alırken neye göre seçersin?

7. Hafta sonları kendine ne kadar zaman ayırırsın?

8. Son olarak, makyaj tarzın hangisine daha yakın?

Cildini yormayacak, hafif bir rutine ihtiyacın var!

Sen, basit ama etkili olan bir bakım rutini edinmelisin. Özellikle Hailey Bieber'ın az ve öz ürünle uyguladığı etkili bir bakım sana çok iyi gelebilir. Günlük temizlik ve nemlendirme senin için yeterli, çünkü sen zaten doğal güzelliğinle öne çıkıyorsun. 😍 Hailey, temel ürünlere odaklanarak zamandan tasarruf ederken cildini her zaman sağlıklı ve parlak tutuyor. Sen de kaliteli bir nemlendirici veya göz kremi gibi küçük detayları rutinine dahil edebilirsin. Belki zamanla sen de influencer havasına girersin!

Senin, cildini dengede tutacak önerilere ihtiyacın var!

Sen temel bakımını düzenli olarak yapıyorsun ama  ara sıra özel serum ve maskelere de yer vermen önemli. Influencer’lar gibi abartıya kaçmadan, ama kendine özen göstermeyi de ihmal etmeden bir rutin oluşturmalısın. Arındırma ve nemlendirme önemli adımlar fakat bölgesel özel bakımları da atlamamak gerek. Hem ruhuna hem de cildine farklılık katmak için influencerlar'ın kendilerini şımarttıkları spa, masaj, cilt bakımı içeriklerine göz atıp fikir alabilirsin.

Sen lüks bakımlar için doğmuşsun!

Sen bakım trendlerini yakından takip eden ve özel rutinlere merak duyan birisin. Her zaman yeniliklere açıksın ve influencer’ların kullandığı ürünleri denemekten çekinmiyorsun. Fakat senin asıl ihtiyacın olan şeyler; spa, aromaterapi, özel serumlar, cilt bakımları… Bunların hepsi senin keyfini yerine getirecek rutinler. Kendini şımartmayı ve bakımda sınır tanımamayı seviyorsun, o halde yeni şeyler denemek için daha fazla bekleme!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio'da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
