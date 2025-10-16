onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
İlk Türk Kadın Avukat Kimdir? Süreyya Ağaoğlu mu Sabiha Gökçen mi Afet İnan mı?

İlk Türk Kadın Avukat Kimdir? Süreyya Ağaoğlu mu Sabiha Gökçen mi Afet İnan mı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.10.2025 - 22:25

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 16 Ekim 2025 Perşembe akşamı hukuk tarihiyle ilgili dikkat çekici bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “İlk Türk kadın avukat kimdir?” sorusu yöneltildi. Kadınların hukuk alanındaki öncülerini merak eden izleyiciler, bu sorunun cevabını araştırmaya başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk Türk kadın avukat kimdir?

İlk Türk kadın avukat kimdir?

A- Süreyya Ağaoğlu

B- Halide Edib Adıvar

C- Afet İnan

D- Sabiha Gökçen

Cevap A, Süreyya Ağaoğlu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın