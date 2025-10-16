İlk Türk Kadın Avukat Kimdir? Süreyya Ağaoğlu mu Sabiha Gökçen mi Afet İnan mı?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 16 Ekim 2025 Perşembe akşamı hukuk tarihiyle ilgili dikkat çekici bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “İlk Türk kadın avukat kimdir?” sorusu yöneltildi. Kadınların hukuk alanındaki öncülerini merak eden izleyiciler, bu sorunun cevabını araştırmaya başladı.