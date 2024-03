İlişkilerimizi Nasıl Düzenleyelim?

Kendimizi kucaklayıp kabul edebildiğimizce dışarıyı da kucaklayıp kabul ederiz. Dışarıya itirazı olanın içeride kendine itirazı vardır.

Kendiyle sorunu olanın dışarıda da başkalarıyla sorunu vardır. Kendiyle sorunlarını çözen için dışarıda eleştirdiği şeyler ortadan kalkar.

Bizler bu topraklarda kucaklama ve kucaklanma ifadeleriyle büyüdük. Kullandığımız kelimelerin, yaşanmışlıkların içerisinde aslında bu kabul, bu sevgi vardır; ayırma değil tam tersine birleştiricilik vardır.

Her birimiz çeşitli konulara bambaşka şekillerde bakarız ve bu başkalık, farklı şekillerde görebilmek, algılayabilmek; aslında bizim zenginliğimizdir. Bununla beraber de tüm doğruların birleştiği bir hakikat vardır.

Yollar farklı farklı görülse de aslında her birimizin gönlünün aradığı şey kendimizizdir. Yaratılanı Yaradan’dan ötürü hoş gördükçe, kucakladıkça kucaklanırız; severiz, seviliriz. Sevildiğimizi bildikçe sevinebiliriz.

Her birimiz, birbirimize gönülle ve tüm enerji kanallarıyla bağlıyız ve birbirimize birbirimizi yansıtmak için varız.

Seyrettiklerimiz, yansımalarımız, en yakın ve en uzakta olanlarımızın her bir tanesi; bu hayatta bizi bize anlatmak içindir ve dünyada olan her bir şeyden her birimizin bir payı vardır. Hiçbirimiz hiçbir şeyden hariç değiliz ve olan her şeyin sorumluluğu her birimizdedir. Olana dua edebilir, gelene şükredebilir, daha iyiye gidebilmek için çalışabilir, emek verebiliriz.

Sevgiyle kucaklamak ve kucaklanmak niyetiyle.

Hoşça kalın.

