İlişkilerimizi Nasıl Düzenleyelim?

Bu kişi, kendisinden ve başkalarından gizlemek istediği, şuuraltında ise içten içe fark ettiği eksikliklerini gizleyebilmek için sürekli dışarıyı eleştirir; dışarıda kabahat olarak gördüğü tarafları ön plana çıkarmaya çalışıyordur.

Her birimizde buna benzer kodlar olabilir. Bizler, çevremizdeki insanları hem okumak, hem onları fark etmek hem de kendimizde dışarıyı suçlamayla ilgili alanlar varsa bunları farkındalıkla dönüştürmek için bu bilgiyi güzel bir şekilde kullanabiliriz.

Bazı insanlar vardır; eşi, çocuğu, bir yakını ölmüştür, üzerinden yıllar geçmiştir ama hâlâ onları suçlamaya devam ediyordur. Kendisine kötülük yaptığını düşündüğü bir insanı, yaşadığı ülkesini, doğayı hatta hükümet veya devletini, devletleri sürekli olarak suçluyor ve suçlamak için bir gerekçe buluyordur. O kişi için dünya sadece kötü ve olumsuz şeylerle örülüdür ve kişi bunu hak etmediğini dışarıya göstermeye çalışıyordur. “Ben o kadar iyiyim, o kadar üstünüm ki aslında bu sistemi, bu sistemin bana verdiklerini hak etmiyorum, çok daha iyilerine layığım.” demeye çalışıyordur ama şuuraltı için durum öyle değildir.

Bu durumu kendimizde fark ettiğimizde şunu yapabiliriz:

'Mademki suçluyorum, o zaman içeride benim bir suçluluğum var; kendimi suçlamayı bırakabilir miyim, kendimi suçlu hissettiğim yeri iyileştirebilir miyim, eksiklik olarak gördüğüm hâli, durumu kucaklayıp kabul edebilir miyim?'