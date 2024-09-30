İçsel Yolculuk: Kendini Keşfetmenin ve Özüne Dönmenin Sırrı
İnsanoğlu, varoluşunun derinlerinde kendini arayan bir yolcu. Bu yolculukta akşamın zifiri karanlığı, koşturmanın gürültüsü yalnızca şehrin üzerine çöker, kırların üzerine değil. Lambalardan, solgun ışık hüzmeleri sadece şehrin derin sokaklarındaki kaldırım taşlarına serilir. Şehrin kendine has hüznünü, akşamın alacakaranlığında dökülen ışık kırıntılarının çukurlarından size cömertçe sunar. Kırın hüznünde cömertlik yoktur aslında kırda hüzün diye bir şey de yoktur. Hüzün, yalnızca şehre özgü bir yaşantı hali. İnsanın içine hüzün çöktüren pazar gününün boşluğu da şehirde hissedilir çünkü kırda pazar yoktur. Kırların kendi günü yoktur.
Kendini terk etmiş şehir sürgünü, şehir tutkunu, şehrin ortasında nereye gideceğini bilememenin şaşkınlığını yaşayıp dar alanda kısa paslaşarak dönüp duruyor lakin bütün bu hummalı çalışmanın özünde, insan kendini bulma çabası içinde. Adımlamalar, çoğu zaman dışarıda bir arayış gibi görünse de gerçekte her adımın bizi kendi içimize daha da yaklaştırdığını fark ederiz. Peki, kendini bulmak ne anlama gelir? İçsel sessizliği keşfetmek neden bu kadar önemli?
Kadim bilgilerin izinde: Sessizlik ve bilgelik
Zihnin gürültüsünü susturmak: Meditasyon ve farkındalık
Dünün pişmanlıkları ve geleceğin kaygılarıyla zihin gevişi getiriyoruz. Bu gürültü, ruhun derinliklerinde saklı bilgeliği duymamızı engellediği gibi gerçek bilgeliğin, sessizliğin içinde filizlendiğini görmemize engel oluyor. Meditasyon ve farkındalık gibi disiplinler, bu sessizliği bulmamıza yardım eden araçlar. Zihni susturup anın içinde var olmayı öğrenmek, içsel sessizliğe bir kapı aralıyor.
Budist felsefesinde “zihin, bir maymun gibi sürekli oradan oraya atlar” şeklinde bir benzetme yapılır. Meditasyon, bu maymunu sakinleştirme, düşüncelerin ötesine geçme pratiği ve sadece bir dinginliğe erişme anı değil, aynı zamanda içsel bilgeliğe ulaşmanın en kuvvetli yolu çünkü sessizlik içinde, zihnimizin altındaki derin bilgelik ortaya çıkmakta.
Ruhun derinliklerine inmek: İçsel yolculuk ve özünü bulmak
İçsel sessizliği hayata katmak: Dengeyi bulmak
Bu derin sessizliği günlük yaşamımıza entegre etmek ise zorlu ama ödüllendirici bir süreçtir. Meditasyon, mindfulness, yoga ya da sadece doğada geçirilen sessiz anlar, bu süreci başlatabilir. Her gün birkaç dakika bile olsa, bu sessizlik anlarına ulaşmak, zamanla zihinsel bir berraklık ve ruhsal bir huzur getirir.
İçsel dengeyi bulan insan, çevresine de daha büyük bir farkındalık ve empati ile yaklaşır. Böylece bu yolculuk sadece bireysel bir deneyim olmaktan çıkar, insanlığın ortak ruhsal evrim sürecine bir katkı haline gelir.
Varoluşsal farkındalık; yaşamın sadece maddi boyutlarıyla sınırlı kalmayıp daha derin bir anlam arayışına yönelmek, akıl sınırlarının ötesine geçerek ruhun engin dünyasında özgürce dolaşabilmek, bilgiyle yetinmeyip sezgilerin rehberliğini de kabul edebilmektir. İnsanın etrafını saran dünyanın sadece görünen yönüyle ilgilenmeyip gizli kalan yüzünü de keşfetme çabası… Bu, yüzeysel olanda durmak yerine, nesnelerin derin sırrına vakıf olma ve hayatın anlamını kavrama peşinde olmanın heyecan verici yolculuğu. Ziyadesiyle akıl ve ruh fermantasyonu farkındalıkla birbirini tamamlar ve ilim, manayla taçlanır.
Günümüz insanı, modern dünyanın maddi beklentileri ile içsel sesinin çatışması arasında sıkışıp kalmış. Bu durum, bireyin mantığa dayalı bir farkındalık alanına hapsolmasına neden olacağı gibi bunun neticesinde, kişi kendinden uzaklaşır ve insan olmanın temel erdemleri zayıflamaya başlar eğer hayat, sadece dış dünya ile yüzeysel bir maddi ilişkiye dayalı hale gelmişse varoluşsal farkındalığa ulaşmak ve yaşamın derin anlamına erişmek gittikçe zorlaşır.
Modern insanın en büyük çıkmazlarından biri de kendini bilme bilgisinden ve varoluşunun farkındalığından uzaklaşmasıdır. Sayısal verilerin, rakamların başrolde olduğu bu yaşamda, bu verileri anlamlandıracak ruhsal derinliğin dahil edilmesi kaçınılmazdır.
İstisnasız madden ve manen zorluk, aslında varoluşsal farkındalığımızı geliştirmek için bir fırsat. Aile ve toplum düzeyinde yaşadığımız sorunlar da bize yeni bir bakış açısı, kendimizi keşfetme derinliği ve anlam arayışımızı zenginleştirme şansı sunar zira yaşanan sıkıntılar, acı eşiğimizi yükseltir, bizi büyütür ve olaylara farklı açılardan bakabilme yeteneğimizi geliştirir.
Sessizliğin kalibresi:
Z Raporu Şarkısı: Gavin James – Always
Z Raporu Filmi: Umudunu Kaybetme – (The Pursuit of Happyness)
Z Raporu Şiiri: Şükrü Erbaş – İnsanın Acısını İnsan Alır
Z Raporu Olumlama:
Yazının mottosu: Sağıra sözünü, amâ’ya yüzünü süsleme. Yorulursun…
Sizi seviyorum ve bunu sık sık yapacağım… Çokça hoş kalın!
Engin Dal