İçsel Yolculuk: Kendini Keşfetmenin ve Özüne Dönmenin Sırrı

What am I supposed to do without you?

Is it too late to pick the pieces up?

Too soon to let them go?

Do you keep inside you my face?

And in a box, all our story

The key is now a mirage

—

Sensiz ne yapacağım ben?

Parçaları toplamak için çok mu geç?

Gitmelerine izin vermek için çok mu erken?

Yüzümü içinde mi saklıyorsun?

Ve bir kutuda, tüm hikayemiz

Anahtar şimdi bir serap