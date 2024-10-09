Görüş Bildir
Uzman İçeriği
Bu içerik, bir uzman tarafından oluşturulmuştur.
Haberler
Sağlık
Psikoloji
Hiçbir Tartışmayı Kaybetmeyen Narsistler (Narsistler Her Zaman Haklıdır)

etiket Hiçbir Tartışmayı Kaybetmeyen Narsistler (Narsistler Her Zaman Haklıdır)

Burak Öge
Burak Öge - yazio
09.10.2024 - 19:19

Narsist bireylerle tartışmayı kazanmak genellikle mümkün değildir. Çünkü narsistler tartışmayı başlatan, yönlendiren ve yöneten kişilerdir. Bu insanlar oyunun kurallarını belirler, gerektiğinde hile yapmaktan çekinmez, ellerindeki tüm kaynakları kullanır ve sonunda kazanan taraf olurlar. Her zaman haklı olduklarını düşünürler. Karşınızda yüzde yüz haklı olsanız bile, narsist biri kendini haklı gösterecek bir yol bulur ve galip gelir. Bu haklılık mücadelesinin sonunda siz enerjiniz tükenmiş, stres altında ve kötü hissederek geri çekilirsiniz. Tartışmalardan galip çıkmanın en iyi yolu, oyunu tamamen terk etmektir.

Bazen haklı olduğunuzu bildiğiniz halde, farkında olmadan kendinizi özür dilerken bulabilirsiniz. Daha sonra düşündüğünüzde 'Neden özür diledim ki?' diye kendinize sorarsınız. Hatta çevrenizdekiler bile şaşkınlıkla size 'Bu konuda neden özür diledin?' diye sorabilirler.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Narsist ve toksik insanlar haklı görünmek için pek çok yönteme başvururlar:

Narsist ve toksik insanlar haklı görünmek için pek çok yönteme başvururlar:

• Üçgenleme Tekniği: Narsistin gizli silahıdır. Ailede ya da çevresinde kendisine yakın hissettiği kişileri yanına çekerek sizin haksız olduğunuzu ispatlamaya çalışır. Bu kişilere önceden baskı yapar, onlara konuyu çarpıtarak anlatır, çeşitli şekillerde çıkar sağlar ya da onları tehdit eder. Hatta çocukları ebeveynler arasındaki kavgada bir araç olarak kullanmaktan çekinmez. Çocuğu yanına alarak size karşı bir cephe oluşturur ve böylece haklı görünmeye çalışır.

• Tartışmayı Konu Dışına Çıkarmak: Tartışmanın ortasında, konuyu başka yerlere çekip haklı çıkmaya çalışır. Geçmişte yaşanan olayları gündeme getirerek sizi suçlu çıkarmaya çalışır. Örneğin, sizin daha önce yaptığınız hataları hatırlatır, ailenize dair olumsuz şeyleri öne sürer veya önceden ona kötü davrandığınızı iddia eder. Bu şekilde asıl tartışma konusunu saptırır ve sizin dikkatiniz dağılır. En sonunda, tartışılan konu tamamen değişmiş olur ve narsist bir kez daha haklı çıkmış gibi görünür.

• Korku ve Tehdit Kullanmak: Narsistler haklı çıkmak için korku ve tehdit yöntemlerine başvururlar. Ses tonlarını yükseltir, bağırarak sizi sindirmeye çalışırlar. Gözlerini devirebilir, göz teması kurmaktan kaçınabilir ya da sizi sessizlikle cezalandırabilirler. Daha da ileri giderek fiziksel şiddet veya tehdit kullanabilirler.

Bir keresinde danışanım eşinin aldattığını öğrendiğinde yıkıldığını ve eşinin haklı çıkmak için neler neler söylediğini anlatmıştı.

Bir keresinde danışanım eşinin aldattığını öğrendiğinde yıkıldığını ve eşinin haklı çıkmak için neler neler söylediğini anlatmıştı.

Eşimle ilişkimiz hep tartışmalı, eşim her zaman küçük şeylerden tartışma çıkartır. Ben ise sürekli onu mutlu etmek için aşırı fedakarlıklar yapmaya çalışırım. Cinsellik konusunda da ne severse yapmaya çalışırım. Onun mutluluğu benim için çok önemli. Ama son zamanlarda benden uzaklaştığını net şekilde anlayabiliyorum. Sürekli tartışmalardan bıktığını ve cinsel olarak etkilenmediğini söyleyip dururdu. Ama her tartışmamızın konusu ise onun eve alkollü ve geç gelmesi, evin sorumluluklarıyla ilgilenmemesi, çocukların ihtiyaçlarını bilmemesiydi. Ama bunlarında hep suçlusu ben oldum. Neyse, bir gün eve geldiğimde eşim duş alıyordu. Dünden beri eve gelmeyip, gece sarhoş dışarlarda gezmişti. Biz de çocuklarla babasının gelmesini bekledik ama o ertesi gün geldi. O duştayken telefonunu açık unutmuş ve mesaj geldiğinde ister istemez baktım. Normalde evliliğimiz boyunca böyle bir şey yapmadım ama ne tesadüf ki evren buna beni sürükledi. Mesaja üstten azıcık baktım, 'aşkım dün gece…' ile devam ediyordu. Önce bakmamalıyım, onun kişisel telefonu düşüncesine kapılsam da bakma ihtiyacı hissettim çünkü geçmişte beni sürekli yalancılıkla, kafada kurmakla suçladığı için bu şansımı kaçırmamalıydım. Mesajda ise 'Aşkım dün gece çok güzel seviştim, bu anı tekrar yaşamalıyız.' yazıyordu. Başıma kaynar sular döküldü. Çığlıklar attım. Eşim hemen geldi ve benimle tartışmaya başladı. İlk yalanı, arkadaşı ortamdan kız çıkarmış, şarjı bitince onun numarasını yazmış falan ama unuttuğu şey ben bir de onun galerisine baktım. Orda bu kadınla çekildiği fotoğraflar var. Suçunu yalandan kabul etse de bunun sebebinin ben olduğunu sıralamaya başladı. Neymiş onun dediklerini yapmıyormuşum, sürekli kavga çıkartıyormuşum, güzel sevişemiyormuşum, ara ara hasta olduğum için onu reddediyormuşum” yani kısacası aldatmasına 'ben!' teşvik etmişim. Günlerce aylarca hem beni hem ailemi ikna etmeye çalışsa da bu yaraya daha fazla katlanamayıp ayrılmaya karar verdim. Aldatmasına iten ben olmadım, ben hep konuşmak istedim fakat o bu konuda çok başarısızdı. Bugün geçmiş tartışmalarımızı düşündüğümde anladım ki eşim bu konuda değil her konuda üste çıkıp haklı çıkmanın yolunu bulmaya çalışmış. Gerçekten kafamı karıştıran korkunç bir taktiği var. Her zaman kendimden şüphe duymama sebep oldu.”

Benim size önerim narsistle haklılık savaşına girmemek. 'Hakkımızı da savunmayalım mı?' dediğinizi duyar gibiyim. Çok haklısınız ama narsist, inandığına şartlanmış ve sonsuz bir şekilde ona inanıyor. Narsistle 2+2=4 deseniz dahi, o 5 olduğuna inanıyorsa ne yaparsanız yapın ikna edemezsiniz. Çabanız sadece sizi yiyip bitirir, enerjiniz tükenir ve zamanla bitik bir hale bürünürsünüz. O yüzden bir kez açıklayıp çekilin. Anlasa da anlamasa da aynı şeyleri tekrar edip durmayın.

Önemli not: Yazımız bilgilendirme ve farkındalık amaçlı olarak hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi gerektiren durumlar için lütfen hekimlere başvurunuz. Yazıda yer alan vaka öyküleri gerçek vakalardan ve birkaç vakanın birleşimi esinlenilmiş kurgusal öykülerdir. Vaka öykülerinde hiçbir şekilde bir kişiye ait tanımlayıcı bir bilgi yer almamaktadır.

Online terapi için Instagram hesabıma mesaj atabilirsiniz.

Instagram

Youtube

X

Tiktok

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam