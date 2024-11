Kısa kısa yazılmış 37 hikâyenin her birini sıkılmadan okuyacağınızı ve seveceğinizi düşünüyorum. Kitabımızı Amazon, Trendyol ve indirimli olarak Kitapyurdu.com dan alabilirsiniz. Hatta alırsanız çok ama çok mutlu olurum, neşem bile yerine gelir (kısa bir süre için) :) Her Sonbahar Gelişinde kolektif kitabının her aşamasında büyük emeği olan yayın danışmanımız Yücel Cüre’nin de dediği gibi; “Satın aldığınız her kitapla bir canın yaşamına dokunuyor, ona daha iyi bir yaşam, daha yaşanabilir bir dünya umudu veriyorsunuz. 37 yazarın kaleminden dökülen bu hikâyeler, sadece edebiyatın gücünü değil, aynı zamanda paylaşmanın ve yardım etmenin de güzelliğini hatırlatıyor.”

