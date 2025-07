Her Bölümü 20 Dakikadan Kısa Olan 13 Harikulade Dizi

Konu ne? Hiçbir şey! Ama aslında her şey… New York’ta dört kafadarın gündelik hayatını anlatan Seinfeld, sıradan olaylardan absürt derecede komik hikâyeler çıkarmasıyla efsaneleşti. Jerry Seinfeld’in stand-up’la açılıp kapanan bölümleri, George’un sonsuz paranoyası, Elaine’in kendine has özgüveni ve Kramer’in kapıdan girişleri… Sitcom dünyasında eşi benzeri olmayan bir kimya yakaladılar.