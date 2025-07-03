Her Bölümü 20 Dakikadan Kısa Olan 13 Harikulade Dizi
Koca koca bölümlere vakit ayıramıyor musun? Haklısın. Zaman hızla akıyor, akşam işten sonra dizi açmışsın bir bakmışsın, gece yarısı olmuş. Ama merak etme, sana tam atıştırmalık dizilerle gedik. Bölüm süreleri kısa, tadı uzun. Hem hızlıca tüketiliyor hem de etkisi uzun uzun kalıyor. İşte her biri 20 dakikayı aşmayan bölümleriyle gündelik hayatın yoğun temposuna nefis molalar vadeden dizi önerilerimiz!
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1. The Big Bang Theory
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2. The Good Place
3. Love, Death & Robots
4. Parks and Recreation
5. I Am Not Okay With This
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6. Community
7. The Last Man on Earth
8. It’s Always Sunny in Philadelphia
9. After Life
10. Seinfeld
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11. Silicon Valley
12. New Girl
13. The Unbreakable Kimmy Schmidt
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