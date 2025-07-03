Her Bölümü 20 Dakikadan Kısa Olan 13 Harikulade Dizi

Öldüğünü öğreniyorsun ve bir bakıyorsun “İyi Yer” adı verilen cennete benzer bir yere gitmişsin. Ama minik bir sorun var: Sen aslında pek de iyi bir insan değildin! Eleanor Shellstrop’un ölümden sonra bile yalanlarını ve kendini aklama çabalarını izlediğimiz bu dizi, klasik komedilerin ötesinde felsefi sorulara kafa yoran zekice bir hikâye sunuyor.

Üstelik Michael Schur’un kaleminden çıktığı için Parks and Recreation tadında sıcak bir mizah da var. Sosyal medyada “En iyi finallerden biri” yorumlarını çokça görmüşsündür, izleyince nedenini anlayacaksın.