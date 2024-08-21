Her Ağaç Bir Kimya Fabrikasıdır!
Her Ağaç Bir Kimya Fabrikasıdır!
Geçtiğimiz senelerde ve şu son dönemlerde çıkan orman yangınları hepimizin yüreğini dağladı. Ben çocukluktan itibaren ağaç ve orman sevgisini babacığımla tattım. Kendisi orman mühendisiydi ve tatil günlerimizde bizi sık ormana götürürdü ve ailecek ağaçların arasında gezer gölgesinde serinler, piknik yapardık. Ayrıca en sevdiğimiz etkinliklerimizden biri de ağaç dikmekti. Çocukluktan itibaren ve sonrasında kendi çabalarımla kaç dikili ağacım oldu sayısını ben bile bilmiyorum. Şimdi rahmetli babacığım olsa da ağaçların özelliklerini, türlerini tekrardan onun ağızından, onunla ormanda gezerken dinleme şansım olsa…
Yazımın başlığı babamın cümlesidir,
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Her ağaç bir kimya fabrikasıdır!
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Gelelim kimya fabrikası gibi çalışan asıl unsura!
Bir meşe ağacının her gün yüz insana yetecek oksijeni ürettiğini öğrendiğimde ise şaşkınlığım ve hayretim iyice artmıştı.
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