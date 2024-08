Her ağaç bir kimya fabrikasıdır!

Öncelikle orman yaşayan bir topluluktur. Yani bir orman her çeşit otu, çiçeği, türlü türlü kuşları, her biri farklı görevde böcekleri, hayvanları ve hatta mikro boyutta milyarlarca bakteriyi barındırır. Böyle geniş bir ekosistemde elbette sadece ağaçları konuşmak haksızlık olur ve orman sadece ağaç demek değildir lakin başlı başına bir ağaç için bile sayfalarca yazı yazılabileceğinden bu yazımda sadece ağaçların önemini, kendi içindeki yapılarını ve her bir yapının ehemmiyetini anlatmak istedim. Böylece hele de geniş çaplı orman yangınlarının nelere mal olduğunu bir nebze daha anlamamız kolaylaşır.

Bir ormandaki yüzbinlerce ağaçtan bir tanesinin kökleriyle başlayalım:

Ağaç köklerinin esasen iki önemli vazifesi vardır. İlki toprağın derinlerine sızarak ağacın ayakta durmasını sağlar. İkinci mühim vazifesi de ağacın belenmesine katkısıdır. Toprağın minerallerini ve suyunu emerek önce gövdeye ardından dallara ve en son yapraklara iletirler.

Ağacın ikinci kısmı gövdesidir. Küçük bitkilerde yeşil ve sulu, ağaçlarda ise kuru ve serttir. Gövdesinden kesilen ağaçların kesitine hiç dikkat ettiniz mi? İçinde iç içe geçmiş halkalar barındırır. Bilir misiniz bu halkaların her biri ağacın yaşını gösterir. Her bir halka bir seneyi ifade eder. Nereden mi biliyorum? Tabi yine çocukken babacığımdan öğrenmiştim.