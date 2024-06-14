Hepimizin Bir Dünyası Var!
Hepimizin Bir Dünyası Var!
Bu hafta yaşadığım bir deneyim üzerine iklim değişikliği meselesini irdelemek istiyorum. Kanımca her disiplinden fikir insanının üzerine kendi zaviyesinden durması gereken bir konu bu. Bu fikre aracı olan da katıldığım bir etkinlikti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca '2053 Net Sıfır Emisyon' ve 'Yeşil Dönüşüm' hedefleri doğrultusunda düzenlenen ÇEVREFEST’ten söz ediyorum. Çevre Konusunda 'Hepimizin Bir Dünyası Var' temasıyla 6 Haziran’da kapılarını açtı ve 9 Haziran’a kadar sürdü. 70 ayrı stantta ilham verici teknolojiler sergilendi, iklim tüneli gibi deneyimsel unsurlarla “mesele” görselleştirildi, üniversiteler ilham verici sunumlar yaptı. Zirve halkın konuya ilgisi açısından umut vericiydi.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki daha açılış konuşmasında konunun ciddiyetini vurgulayacak yıkıcı bir veri setyiyle girdi:
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Zirvede ayrıca ilham verici paneller vardı.
"Zirve beni umutlandırdı." dedim, zirvede doğaya felsefi bir bakışı olan bir ekosistem gördüm.
6. Kompost yapımı ile organik atıkların değerlendirilmesi meselesi kapsamında organik atıkların kompost yapılması, evde kolayca yapılabilecek kompost uygulamaları konuşuldu.
9. “Ekstrem Hava Olayları” konuşuldu. Artan sıcaklıklar, kasırgalar, seller ve orman yangınları gibi doğal afetlerin sıklığı ve şiddeti ele alındı. Bu durumun hem insan yaşamı hem de ekosistemler üzerinde yarattığı tehdit irdelendi.
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13. “Permakültür ve sürdürülebilir tarım” uygulamaları tartışıldı.
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