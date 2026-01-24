onedio
Hayattan Biraz Uzaklaşmak İçin Dinlenen Şarkılar

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
24.01.2026 - 13:01

Bazen dünyadan biraz uzaklaşmak ve her şeyden kendimizi soyutlamak isteriz. O anlarda müzik bize sakin bir liman sunar. Bu listede zihnimizi özgür bırakan ve sakinleştiren şarkıları derledik!

1. Laufey - Magnolia

2. Sade - Like a Tattoo

3. grentperez - Cherry Wine

4. Deftones - Rosemary

5. The Neighbourhood - A Little Death

6. Mitski - My Love Mine All Mine

7. Steve Lacy - Bad Habit

8. d4vd - Romantic Homicide

9. Paramore - All I Wanted

10. Young - Vacations

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum.
