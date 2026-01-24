Hayattan Biraz Uzaklaşmak İçin Dinlenen Şarkılar
Bazen dünyadan biraz uzaklaşmak ve her şeyden kendimizi soyutlamak isteriz. O anlarda müzik bize sakin bir liman sunar. Bu listede zihnimizi özgür bırakan ve sakinleştiren şarkıları derledik!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Laufey - Magnolia
2. Sade - Like a Tattoo
3. grentperez - Cherry Wine
4. Deftones - Rosemary
5. The Neighbourhood - A Little Death
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Mitski - My Love Mine All Mine
7. Steve Lacy - Bad Habit
8. d4vd - Romantic Homicide
9. Paramore - All I Wanted
10. Young - Vacations
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın