Hayatın Ne Kadar Dengede?

Yoğun tempo, kendine zaman ayıramama ve düzensiz alışkanlıklar bir araya gelince, dengede kalmakta zorlanıyorsun. Gün içinde su içmeyi atlamak, uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi küçük görünen detaylar, aslında seni hem fiziksel hem de mental olarak yoruyor. Şu an küçük adımlar atmak bile büyük fark yaratabilir. Örneğin; sabah kalkar kalkmaz telefon yerine bir bardak su içmek, öğle arasında kısa bir yürüyüş yapmak veya günün belli saatlerinde egzersiz yapmak gibi. Bunu rutin haline getirirsen kısa sürede farkı hissedebilirsin!