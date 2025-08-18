onedio
Hayatın Ne Kadar Dengede?

İrem Coşkun
İrem Coşkun
18.08.2025 - 13:01

Hayat, tam anlamıyla bir denge kurmaktan ibaret... Ama asıl mesele, bu koşturmacanın içinde senin iç dengenin nasıl olduğu? Günlük rutinlerin, stresle başa çıkma yöntemlerin, hatta su içme alışkanlıkların bile bu dengenin temel taşlarını oluşturuyor! Bu testte verdiğin cevaplar, ne kadar dengede olduğunu ortaya çıkaracak. Haydi başlayalım. 👇

1. Sabah uyandığında ilk yaptığın şey nedir?

2. Söyle bakalım, gün içinde ne kadar su içiyorsun?

3. Hayat koşturmadan ibaret malum... Peki sen stresli bir durumla nasıl baş edersin?

4. Şimdi de sana huzur veren bir manzara seç bakalım. 👇

5. Nasıl bir beslenme düzenin var?

6. Peki hayatında spora yer var mı?

7. Uykuyla aran nasıl?

8. Son olarak, hayatında en çok eksikliğini hissettiğin şey hangisi?

Hayatının dengesi biraz sallantıda!

Yoğun tempo, kendine zaman ayıramama ve düzensiz alışkanlıklar bir araya gelince, dengede kalmakta zorlanıyorsun. Gün içinde su içmeyi atlamak, uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi küçük görünen detaylar, aslında seni hem fiziksel hem de mental olarak yoruyor. Şu an küçük adımlar atmak bile büyük fark yaratabilir. Örneğin; sabah kalkar kalkmaz telefon yerine bir bardak su içmek, öğle arasında kısa bir yürüyüş yapmak veya günün belli saatlerinde egzersiz yapmak gibi. Bunu rutin haline getirirsen kısa sürede farkı hissedebilirsin!

Senin hayatın oldukça dengede!

Tebrikler! Senin sağlıklı alışkanlıkların var, stresle başa çıkmayı biliyorsun ve vücudunun isteklerini göz ardı etmiyorsun. Gün içinde içtiğin su miktarına bile çok dikkat ediyorsun. Bu düzen sayesinde enerjin yerinde, üretkenliğin yüksek ve ruh halin genellikle pozitif. Ama dengede kalmak da en az dengeyi bulmak kadar önemli. Bazen ufak kaçamaklar ve spontane planlar hayatına ekstra keyif katabilir. Kendine iyi bakmaya devam et ve su tüketimi alışkanlığını asla bırakma! Bu, seni her zaman zinde tutacak en önemli şey!

Sadece kahve ile hayatta kalanlar kulübü!

Senin günlük yaşamın şu sıralar 'hayatta kalma' modunda. Genelde anı kurtarma amaçlı yaşıyor; kahve, fast-food, sosyal medya gibi alışkanlıklarını bırakamıyorsun. Bu gibi anlık çözümler kısa vadede rahatlatıyor gibi görünse de uzun vadede seni tükenmiş hissettirebilir. Vücudunun ve zihninin yeniden dengede olması için önce en basit adımları atmalısın. Mesela; her gün aynı saatte uyumak, su tüketimini artırmak ve haftada en az 2 gün temiz, dengeli beslenmek gibi. Özellikle 'su' yerine koyduğun diğer içeceklere bir süre ara vermelisin. Hayatını değiştirmeye karar verirsen, ilk günden farkı hissedebilirsin.

