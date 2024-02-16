Hayalet Sanatçı Banksy: Çabanın Sıradanlaştırdıklarından mısınız?
Çoğunuz Banksy’nin ününü biliyordur. Peki onu ünlü yapan grafiti miydi ya da eserlerine yüklediği anti savaş, anti kapitalist düşünceleri görselleştirmesi miydi? Bunların etkisinin olmadığını söyleyemeyiz. Ancak onu sıradanlıktan uzaklaştıran ve parlamasını sağlayan şey, emek verdiği eserlerini imha etmesiydi belki de…
Sıradan mısınız? Buna kendi içinizde farklı cevaplar verebilirsiniz elbette. Ama bana göre sıradana dahil olan ama aynı zamanda kendi içinde farklılaşan puzzle parçaları gibiyiz. Görünür olma ihtiyacımız sıradana karşı savaş açmamıza neden olurken, farklı olmak için çabalamamız gerektiği algısını oluşturuyor. Yanlış anlamayın çaba kötü değildir. Ancak işlevsel olmayan çaba bizi daha çok sıradanlaştırıyorsa?
Benliğin önüne geçen çaba
Erteleme davranışına neden olan düşünceler
Aklımızdan geçen her düşünce doğru mu? Gün içinde aklımızdan binlerce düşünce geçiyor. Bu o kadar hızlı oluyor ki, bazılarının farkında olamıyoruz bile. Bunlara otomatik düşünceler diyoruz. Bunu bir radyo gibi düşünün. Yolda gidiyorsunuz. Müzikler, reklamlar, haberler… Sonra bir anda araya parazit sesleri karışıyor. Kanal değiştiriyoruz ya da parazit sesinin gelip geçmesine izin veriyoruz. Burada da farkına varıp gelip geçmesine izin vermemiz gerekiyor.
Ancak biz ne yapıyoruz? Olumsuz olan ve ertelemeye sebep olan otomatik düşünceleri filtreliyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken, düşünceler içinde kaybolmadan harekete geçebilmek. Otomatik düşünceler genelde doğruluğu kanıtlanmamış anlık olarak ortaya çıkan düşüncelerdir ve bilişsel çarpıtmalara sebep olurlar.