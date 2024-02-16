Hayalet Sanatçı Banksy: Çabanın Sıradanlaştırdıklarından mısınız?

1) Kutupsal Düşünme: “Ya hep ya hiç” ya da “siyah-beyaz” düşünme olarak da adlandırdığımız düşünce tarzıdır. Mükemmeliyetçi bir düşünce tarzıdır. Örneğin, bir işi tamamen bitiremeyeceğinize dair inancınız varsa, başlamamayı, ertelemeyi tercih edersiniz. Yarım bırakmayı başarısızlık olarak adlandırmanıza neden olur. Mükemmeli hedefledikçe de başarıdan uzaklaşılır.

2) Aşırı Genelleme: Tek bir olumsuzluktan yola çıkarak diğer deneyimlerin de olumsuz olacağına dair bir inanç geliştirilir. Böylece “zaten olumsuz sonuçlanacak” bir deneyime başlamaktan çekiniriz ve erteleriz.

3) Seçici Odaklanma: Bir olayı bağlamından ve bütünden kopararak olumsuz perspektiften ele almaktır. Örneğin, işten ayrılmak ve yeni bir işe başlamak hem maddi anlamda hem de mesleki doyum anlamında size daha iyi gelecekken, olumsuz tek bir detaya odaklanarak güvenli alanınızdan çıkmak istemeyebilir ve bu durumu erteleyebilirsiniz.

4) Felaketleştirme: Kişi olayların sonunda gerçekleşebilmesi olası olan en kötü senaryoya odaklanır. Bu nedenle de kötü senaryoyla yüzleşme ihtimaline karşı hiçbir şeye başlayamaz ve erteler.

Elbette bilişsel çarpıtmalar yukarıdaki maddelerle sınırlı değildir. Ancak burada erteleme davranışına sebep olan spesifik maddeleri sıralamak durumu daha iyi açıklayacağından sadece bunlardan bahsettik.