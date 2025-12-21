onedio
Havalar Soğurken Makyajınla Kalpleri Isıtmanın 10 Yolu

Ecem Bekar
21.12.2025 - 18:01

Kışın rüzgarı saçımızı savururken, biz makyajımızla içimizi ısıtacağız! Yani, o soğuk kış sabahlarına tek bir dokunuşla 'ben buradayım' diyeceğiz! Her fırça darbesiyle adeta kışa meydan okuyacağız! Ruj, allık, ışıltı derken, dışarısı buz gibi olsa da biz hep sıcak kalacağız. Hadi bakalım, makyaj malzemelerimizi alalım, çünkü bu kış güzellik soğukları değil, bizleri bekliyor! ✨💖

Işıltılı bir tenle başla!

Kışın soğuk havaları cildimizi matlaştırabilir ama bu demek değil ki cildimiz ışıksız kalmalı! Işıltılı bir fondöten ya da aydınlatıcı baz ile cildine doğal bir parlaklık kat. Yumuşak bir ışıltı, yüzüne sağlıklı bir görünüm kazandırırken, çevrendekilerin gözünü alacak.

Sırada dudaklar!

Kışın en büyük derdi dudaklar. Çatlıyor, kuruyor, sonra bir bakıyorsunuz, dudaklar çöl gibi... Ama üzülmeyin, çözümü bulduk: Nemlendirici dudak balmı, ardından istediğin renkte bir ruj. Hem dudakların nemli kalır, hem de istediğin renkleri taşırsın. Ancak mat rujlardan biraz uzak dur, yoksa dudakların kuruyabilir. Hele kışın o sert rüzgarlarıyla birleşirse, hayal kırıklığı yaşaman an meselesi. O yüzden ya nemli glosslar, ya da nemlendirici içerikli rujlar hep yanında olsun.

Renkli allıkla yüzüne ısı kat!

Kışın soğuk havası, bazen yanaklarımızı biraz soluklaştırabilir. Bir allıkla o yanakları tekrar canlandırmak mümkün. Krem allıklar özellikle çok güzel sonuç veriyor. Hem doğal bir şekilde cildinle bütünleşiyor, hem de taze ve canlı bir görünüm yaratıyor.

Göz kalemiyle doğal bir çerçeve yarat.

Kahverengi göz kalemi, kışın en tatlı kurtarıcısı. Siyah kalemi seviyorsan, tamam, ama bazen biraz daha doğal bir görünüm gerekebilir. Göz çevrene kahverengi bir göz kalemi ile hafif bir çerçeve çek, hem gözlerin daha belirgin olur hem de o sert soğukta bile sıcak bir bakış yaratmış olursun.

Farlarla gözlerini aydınlat!

Gözlerde parıltı, kışın soğuk rüzgarında sıcak bir dokunuş gibi! Sıcak tonlarda farlar, gözlerinin etrafına ışık katabilir. Zeytin yeşili, altın tonları ya da bakır renkleri, gözlerini daha da çekici yapar. Hem gözlerin ışıldar, hem de kışın karanlık günleri biraz daha aydınlık hale gelir.

Maskara ile göz alıcı bir etki yarat.

Soğuk havaya rağmen kirpiklerin göz alıcı olsun! Kışın rüzgarı, maskaranın göz altlarına kadar inmesini sağlasa da, senin çözümün belli: Suya dayanıklı maskara! Bu sayede kirpiklerin gün boyu mükemmel kalacak.

Koyu renkli göz makyajı!

Kışın koyu renkler, karanlık günler için harikadır! Siyah eyeliner, göz kalemi ve bir smokey eye (dumanlı göz makyajı) ile gözlerini derinleştir, ama dikkat et, çok koyu olmasın! Aksi halde görenler “Savaşmaya mı gidiyorsun?” diye sorabilir! Ama doğru renkler ve doğru uygulamalarla, gözlerin kışı bile etkileyebilir.

Highlighter’ı bolca kullan!

Kışın soğuk, gri günlerinde, bir highlighter ile cildini biraz aydınlatmak harika bir fikir. Tabii, buradaki en önemli şey dozunda olmak! Aydınlatıcıyı sadece elmacık kemiklerinin üstüne değil, kaş altına, burnunun ucuna ve dudak üstüne de sürebilirsin. Cildindeki o ışıltıyı biraz daha fazla vurgulamak, seni daha canlı gösterebilir.

Krem farlara şans ver!

Kışın soğuk günlerinde vakit kaybetmek istemiyorsan, krem farlar tam senlik! Hem pratik hem de kalıcı. Krem farı parmakla hızlıca gözlerine uygulayıp, biraz karıştırarak doğal bir görünüm elde edebilirsin. Ayrıca krem farlar, gözlerin için daha yumuşak ve nemli bir yapı sağladığından, gözlerindeki kuruma sorununu da engellemiş olursun.

Sabitleyici spreyle makyajını gün boyu taze tut!

Kışın sabahları ne kadar güzel makyaj yaparsan yap, öğleye kadar o makyaj dağılabilir. Burada devreye sabitleyici sprey giriyor! Birkaç fıs spreyle, makyajın hem taze kalır, hem de etrafındaki herkes “Nasıl bu kadar kusursuz görünüyorsun?” diye sorar.

