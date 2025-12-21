Havalar Soğurken Makyajınla Kalpleri Isıtmanın 10 Yolu

Kışın en büyük derdi dudaklar. Çatlıyor, kuruyor, sonra bir bakıyorsunuz, dudaklar çöl gibi... Ama üzülmeyin, çözümü bulduk: Nemlendirici dudak balmı, ardından istediğin renkte bir ruj. Hem dudakların nemli kalır, hem de istediğin renkleri taşırsın. Ancak mat rujlardan biraz uzak dur, yoksa dudakların kuruyabilir. Hele kışın o sert rüzgarlarıyla birleşirse, hayal kırıklığı yaşaman an meselesi. O yüzden ya nemli glosslar, ya da nemlendirici içerikli rujlar hep yanında olsun.