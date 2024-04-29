Hangi Zaman Yönetimi Tarzı Size En Yakın?

Haydi, itiraf edin! Siz de o tiplerden birisiniz, değil mi? Sürekli olarak işlerinizi erteleyen, bir anda dikkati dağılan ve belki de biraz dağınık biri... Zamanı planlamak, öncelikleri belirlemek sizin için adeta bir baş belası. Hani o meşhur laf vardır ya, 'zamanla yarış' diye... İşte sizin yaşadığınız tam da bu!Bir işe başlamak için saatlerce, hatta günlerce beklersiniz. Sonra da işler birikir, üzerinize bir yük gibi çöker. İşte o zaman panik olursunuz, 'Acaba nereden başlasam?' diye düşünürsünüz. Ama işin garip tarafı, bu durumdan rahatsız olmamanız. Hatta bazen, işleri son dakikaya bırakmanın verdiği adrenalinle daha iyi çalıştığınızı düşünürsünüz.Bir yandan da başka işlere dikkat vermekten kaçınırsınız. Mesela, bir rapor yazmanız gerekiyor. Ama bir türlü başlayamıyorsunuz. Çünkü aklınızda başka bir sürü iş var. 'Acaba önce hangisini yapsam?' diye düşünürken, zaman geçer, gün biter ve siz hala o raporu yazmaya başlamamış olursunuz.Evet, belki biraz dağınık, belki biraz plansız programsız ama sonuçta siz sizsiniz. Ve belki de bu durum, sizin en büyük çekiciliğinizdir. Kim bilir?