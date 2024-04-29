Hangi Zaman Yönetimi Tarzı Size En Yakın?
Hangi Zaman Yönetimi Tarzı Size En Yakın?
Zamanınızı nasıl yönettiğinizi öğrenmek için aşağıdaki soruları cevaplayın.
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir işi planlamak için genellikle hangi yöntemi tercih edersiniz?
4. Önceliklerinizi belirlerken genellikle nasıl bir yol izlersiniz?
5. Bir projeye başlamadan önce genellikle ne yaparsınız?
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6. Bir görevi tamamlamak için genellikle ne kadar süre ayırırsınız?
7. Bir işi bitirmek için son ana kadar beklemek sizin için ne kadar yaygın bir davranışdır?
8. Bir görevle ilgili zorluklarla karşılaştığınızda genellikle nasıl tepki verirsiniz?
9. Bir işi bitirdikten sonra genellikle nasıl hissedersiniz?
10. Bir projede çalışırken sık sık başka işlere dikkat dağıtılır mısınız?
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Planlı ve Organize Eden
Esnek ve Hızlı Tepki Veren
Son Dakika Bekleyen ve Endişelenen
İşleri Erteleyen ve Dikkati Dağılan
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