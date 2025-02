Hangi Yeni Diziye Başlamalısın?

Senin seyir zevkine en yakışan dizi Nobody Wants This.

Romantik komedi türüne yepyeni bir soluk getiren bu dizinin adı seni yanıltmasın. Çünkü aslında herkes tam olarak böyle bir şey istiyor. Eğer ne dediğimizi anlamadıysan hemen aç ve bir bölüm izle. Kısacık ve sürükleyici bölümleri o kadar tatlı bir senaryoyla ilerliyor ki, kendini adeta ana karakterlerden biri yerine koyuyorsun. Renkli kıyafetler, modern etkinlikler ve kalbini ısıtan bir hikaye arıyorsan, daha fazla vakit kaybetme!