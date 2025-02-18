onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Hangi Yeni Diziye Başlamalısın?

etiket Hangi Yeni Diziye Başlamalısın?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
18.02.2025 - 13:01

Bazen dizi izlemek istesek de onlarca, hatta yüzlerce seçenek arasında kaybolup izlenecek hiçbir şey bulamayabiliyoruz. Senin için bu sorunu ortadan kaldıracak bir içerik hazırladık. Haydi testi çöz, sana en çok hitap eden dizi neymiş öğren!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle yaşını öğrenelim!

2. Şimdi de izlemek istediğin türü seç bakalım.

3. Peki yeni çıkan dizilere hemen başlamak ister misin?

4. İzlediğin dizide ne arıyorsun?

5. Bir diziye başlarken bunlardan hangisini önemsersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Peki senin için ideal bir bölüm uzunluğu ne olmalı?

7. Bir dizide karar kıldın diyelim. İzlemeden önce bunlardan hangisini mutlaka yaparsın?

8. İzleyeceğin dizideki mekanları düşün bakalım. Nasıl olsun istersin?

9. Dizide olmazsa olmaz dediğin karakteri seçer misin?

10. Bir de senden referans bir dizi seçmeni istesek?

Nobody Wants This

Nobody Wants This

Senin seyir zevkine en yakışan dizi Nobody Wants This.

Romantik komedi türüne yepyeni bir soluk getiren bu dizinin adı seni yanıltmasın. Çünkü aslında herkes tam olarak böyle bir şey istiyor. Eğer ne dediğimizi anlamadıysan hemen aç ve bir bölüm izle. Kısacık ve sürükleyici bölümleri o kadar tatlı bir senaryoyla ilerliyor ki, kendini adeta ana karakterlerden biri yerine koyuyorsun. Renkli kıyafetler, modern etkinlikler ve kalbini ısıtan bir hikaye arıyorsan, daha fazla vakit kaybetme!

No Good Deed

No Good Deed

Bir komedi hayranı olarak dönüp dolaşıp eski serileri izlemekten sıkıldıysan işte sana bol kahkaha garantili bir yapım. Üstelik başrolünde de Friends'in en sempatik karakterlerinden olan Phoebe, yani Lisa Kudrow yer alıyor. Tam anlamıyla absürt komedi olan bu yapım, karakterleri ve olayları ele alış biçimiyle seni ekrana bağlayacak. Gülmelere doyamayacağın bir seyir keyfi için daha ne bekliyorsun?

The Gentlemen (2024)

Bu yeni yapım, dizi dünyasına girer girmez ortamı sarstı. E ne de olsa şöyle izlemeye doyulmaz güzellikte başrollere ve Guy Ritchie imzasına sahip. Tarz sahibi bir yapım olan seri, Britanya'nın yer altı dünyasını ve kraliyet yaşamını harmanlıyor. Eğer zeki senaryo, hızlı diyaloglar ve bolca aksiyon arıyorsan tam senlik!

The Penguin

The Penguin

Daha önceden Gotham'ın karanlık dünyasına aşina olduğunu düşünüyoruz. Batman'in ünlü Gotham City'sinde geçen bu seri, kötü karakterlerden Penguen'in hayatına odaklanıyor. Colin Farrell'in etkileyici performansı, gotik atmosfer ve doyasıya aksiyon arıyorsan bu karmaşık dünyaya hemen adım atmalısın. Bu yapımı izledikten sonra bilinen kötü karaktere bambaşka bir şekilde bakacağın kesin.

Baby Reindeer

Yılın en sansasyonel yapımlarından olan Baby Reindeer, dizi listelerini yıktı geçti ve sayısız platformdan ödül aldı. Başrolün kendi hayat hikayesini paylaştığı bu hikaye tüylerini diken diken edecek ve seni şaşkına çevirecek. Kişisel sınırların ne kadar zorlanabileceğini ve karanlık takıntıların insanı nasıl etkileyeceğini çarpıcı şekilde işleyen bu yarımın her sahnesinde gerilim, suç ve gizem var.

Daredevil: Born Again

Sen fantastik dünya hayranısın, bu nedenle bu seriyi takvimine eklemelisin. Marvel evrenine geri dönmeye hazırsan, bu yapımdaki çarpıcı aksiyon sahneleri ve karanlık tonlar seni büyülemek için geliyor. Matt Murdock'un unutulmaz hikayesini bir de böyle izleyerek, kahramana daha da hayran olacağına eminiz. Süper kahraman hikayelerini seviyorsan, bu fantastik yapımı kaçırmamalısın.

Three Body Problem

Bilim kurgu hayranlarının uzun süredir beklediği o dizi nihayet geldi. The Three-Body Problem, epik bir hikaye ve harika görsel efektlere sahip bir yapım. Bilim kurgu türünü yeniden tanımlayan seri uzaylılarla iletişim çağındaki bir hikayeyi anlatıyor. Ancak insanın zihinlerini zorlayarak bambaşka bir serüven vaat ediyor.

Masters of The Air

Bir tarih ve dönem yapımı hayranı olarak bu yeni seriyi kesinlikle öneririz. 2. Dünya Savaşı'nın gökyüzü cephesini detaylarıyla anlatan bu tarihsel seri, aynı zamanda oldukça epik bir prodüksiyona sahip. Bu nedenle izlerken kendini savaşın tam ortasında hissedeceğine ve bazı sahnelerden çok etkileneceğine hiç şüphe yok. Tom Hanks gibi dev isimlerin yer aldığı yapım, duygusal ve görsel olarak seni büyüleyecek. Çünkü adeta bir başyapıt!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Merlot Vinho
Merlot Vinho
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın