Hangi Yeni Diziye Başlamalısın?
Hangi Yeni Diziye Başlamalısın?
Bazen dizi izlemek istesek de onlarca, hatta yüzlerce seçenek arasında kaybolup izlenecek hiçbir şey bulamayabiliyoruz. Senin için bu sorunu ortadan kaldıracak bir içerik hazırladık. Haydi testi çöz, sana en çok hitap eden dizi neymiş öğren!
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1. Öncelikle yaşını öğrenelim!
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2. Şimdi de izlemek istediğin türü seç bakalım.
3. Peki yeni çıkan dizilere hemen başlamak ister misin?
4. İzlediğin dizide ne arıyorsun?
5. Bir diziye başlarken bunlardan hangisini önemsersin?
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6. Peki senin için ideal bir bölüm uzunluğu ne olmalı?
7. Bir dizide karar kıldın diyelim. İzlemeden önce bunlardan hangisini mutlaka yaparsın?
8. İzleyeceğin dizideki mekanları düşün bakalım. Nasıl olsun istersin?
9. Dizide olmazsa olmaz dediğin karakteri seçer misin?
10. Bir de senden referans bir dizi seçmeni istesek?
Nobody Wants This
No Good Deed
The Gentlemen (2024)
The Penguin
Baby Reindeer
Daredevil: Born Again
Three Body Problem
Masters of The Air
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