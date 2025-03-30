Yüz Tipine Göre Dünyanın Yüzde Kaçından Daha Güzelsin?

Güzellik, göreceli bir kavram olsa da, belirli standartlar ve özellikler genellikle geniş çapta kabul görür. Peki, yüz tipine göre dünya nüfusunun yüzde kaçından daha güzel olduğunu hiç merak ettin mi? Unutma, güzellik sadece dış görünüşle ilgili değil, aynı zamanda iç güzellikle de ilgilidir. Ancak bu yazıda, sadece yüz tipine göre güzellik üzerine odaklanacağız.

Yüz Tipine Göre Dünya'nın Yüzde Kaçından Daha Güzelsin?

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