onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Yüz Tipine Göre Dünyanın Yüzde Kaçından Daha Güzelsin?

Yüz Tipine Göre Dünyanın Yüzde Kaçından Daha Güzelsin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
30.03.2025 - 10:01

Güzellik, göreceli bir kavram olsa da, belirli standartlar ve özellikler genellikle geniş çapta kabul görür. Peki, yüz tipine göre dünya nüfusunun yüzde kaçından daha güzel olduğunu hiç merak ettin mi? Unutma, güzellik sadece dış görünüşle ilgili değil, aynı zamanda iç güzellikle de ilgilidir. Ancak bu yazıda, sadece yüz tipine göre güzellik üzerine odaklanacağız.

Yüz Tipine Göre Dünya'nın Yüzde Kaçından Daha Güzelsin?

Hazırsan;

Başlayalım

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle yüz şeklini seçer misin?

2. Kaş yapını da öğrenelim.

3. Göz şeklin bunlardan hangisi?

4. Burun şeklini de seçer misin?

5. Kulak şeklin bunlardan hangisi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Peki dudak şeklin?

7. Göz rengini de öğrenelim!

8. Son olarak ten rengini seçer misin?

Sen dünyanın %70'inden daha güzelsin!

Sen dünyanın %42'sinden daha güzelsin!

Sen dünyanın %85'inden daha güzelsin!

Sen dünyanın %28'inden daha güzelsin!

Sen dünyanın %10'undan daha güzelsin!

Sen dünyanın %69'undan daha güzelsin!

Sen dünyanın %35'inden daha güzelsin!

imgur.com

Sen dünyanın %55'inden daha güzelsin!

imgur.com

Sen dünyanın %95'inden daha güzelsin!

Sen dünyanın %99'undan daha güzelsin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın