Yüz Tipine Göre Dünyanın Yüzde Kaçından Daha Güzelsin?
Yüz Tipine Göre Dünyanın Yüzde Kaçından Daha Güzelsin?
Güzellik, göreceli bir kavram olsa da, belirli standartlar ve özellikler genellikle geniş çapta kabul görür. Peki, yüz tipine göre dünya nüfusunun yüzde kaçından daha güzel olduğunu hiç merak ettin mi? Unutma, güzellik sadece dış görünüşle ilgili değil, aynı zamanda iç güzellikle de ilgilidir. Ancak bu yazıda, sadece yüz tipine göre güzellik üzerine odaklanacağız.
Yüz Tipine Göre Dünya'nın Yüzde Kaçından Daha Güzelsin?
Hazırsan;
Başlayalım
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1. Öncelikle yüz şeklini seçer misin?
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2. Kaş yapını da öğrenelim.
3. Göz şeklin bunlardan hangisi?
4. Burun şeklini de seçer misin?
5. Kulak şeklin bunlardan hangisi?
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6. Peki dudak şeklin?
7. Göz rengini de öğrenelim!
8. Son olarak ten rengini seçer misin?
Sen dünyanın %70'inden daha güzelsin!
Sen dünyanın %42'sinden daha güzelsin!
Sen dünyanın %85'inden daha güzelsin!
Sen dünyanın %28'inden daha güzelsin!
Sen dünyanın %10'undan daha güzelsin!
Sen dünyanın %69'undan daha güzelsin!
Sen dünyanın %35'inden daha güzelsin!
Sen dünyanın %55'inden daha güzelsin!
Sen dünyanın %95'inden daha güzelsin!
Sen dünyanın %99'undan daha güzelsin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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