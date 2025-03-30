İbrahim Hatipoğlu Beşiktaş'tan Özür Beklediğini Açıkladı!
İbrahim Hatipoğlu Beşiktaş'tan Özür Beklediğini Açıkladı!
Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Beşiktaş'tan özür beklediğini dile getirdi. Sebep, siyah-beyazlı kulübün Netflix'in popüler dizisi Squid Game üzerinden yapmış olduğu galibiyet paylaşımı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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