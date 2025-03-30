onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray , Beşiktaş
İbrahim Hatipoğlu Beşiktaş'tan Özür Beklediğini Açıkladı!

İbrahim Hatipoğlu Beşiktaş'tan Özür Beklediğini Açıkladı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
30.03.2025 - 09:51

Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Beşiktaş'tan özür beklediğini dile getirdi. Sebep, siyah-beyazlı kulübün  Netflix'in popüler dizisi Squid Game üzerinden yapmış olduğu galibiyet paylaşımı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Okan Buruk'u muhatap aldılar!"

"Okan Buruk'u muhatap aldılar!"

Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 kaybeden Galatasaray'da Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, 'Beşiktaş'ı tebrik ederek konuşmama başlamak istiyorum. Bizi burada iyi karşıladılar, iyi ağırladılar onun için teşekkür etmek isterken az önce yapmış oldukları saygısızca bir paylaşımdan dolayı eleştiriyorum. Okan Buruk'u muhatap aldılar. Bir özür ve paylaşımı kaldırmalarını bekliyorum. Yaptıkları paylaşım 'Efendi Beşiktaş'a hiç yakışmadı!' dedi.

İşte o anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Hatipoğlu'nun tepki gösterdiği konu 👇

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın