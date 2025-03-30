İbrahim Hatipoğlu Beşiktaş'tan Özür Beklediğini Açıkladı!

Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 kaybeden Galatasaray'da Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, 'Beşiktaş'ı tebrik ederek konuşmama başlamak istiyorum. Bizi burada iyi karşıladılar, iyi ağırladılar onun için teşekkür etmek isterken az önce yapmış oldukları saygısızca bir paylaşımdan dolayı eleştiriyorum. Okan Buruk'u muhatap aldılar. Bir özür ve paylaşımı kaldırmalarını bekliyorum. Yaptıkları paylaşım 'Efendi Beşiktaş'a hiç yakışmadı!' dedi.