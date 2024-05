Hangi Yatağın Seni Tarif Ettiğini Seç Kişiliğini Sana Anlatalım

Sen rüyalarını oldukça önemseyen, hatta not eden birisin. Evrenin sana gönderdiği mesajların çok önemli olduğunu, senin için her şeyin bir yol gösterici olduğunu düşünüyorsun. Aynı zamanda insan psikolojisi konusunda üstatsın. Adeta doğal bir telepat, muazzam bir empatsın. İnsan çözümleme konusunda eline kimse su dökemez. Kendine ait bir dünyanın içindesin. Bu dünyayı negatif yüklü her şeyden korumak için elinden gelen tüm imkanları kullanıyorsun. Spiritüel bir yanın da var. Gerçek sevginin ne olduğunu bilen ve bunu arayan birisin. Samimiyet ve doğal enerji konusunda da ışık gibi parlıyorsun.