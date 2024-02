Dışarıdan güçlü, çekici ve karizmatik gibi görünen Fecir, serseri tarzıyla da bambaşka bir karakter! Agresif yapısıyla sanki her an birine dalacakmış gibi bir his verse de Fecir, duygusal dalgalanmalara sahip iç dünyasındaki karmaşık duyguları müzikle ifade etme eğiliminde olan bir karakter. Bu yüzden Fecir gibi senden de hukukçu olmaz, sen de onun gibi aykırı bir tipsin!