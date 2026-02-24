Hangi Ramazan Menüsü Tam Senlik?
Şurada iftara ne kaldı? :)
1. Öncelikle söyle bakalım. Kaç kişilik bir sofra bu?
2. Peki kim hazırlayacak bu sofrayı?
3. Orucunu neyle açmayı seversin?
4. Yavaştan yemeklere geçelim. Çorba senin için ne ifade ediyor?
5. İftar sofrasında olmazsa olmazın nedir peki?
6. Peki yemeğin yanına tamamlayıcılardan hangisini alırdın?
7. Tatlıya geçelim. Bu soru çok tartışılır: Sen hangi tatlı ekolündensin?
8. Veeee son olarak. Ne alırdınız?
Gurme Ramazan Sofrası
Hafif ve Dengeli Ramazan Sofrası
Klasik Ramazan Sofrası
Kalabalık Ramazan Sofrası
İşCep'ten Market, Birikimli Market ve Yüksek Sepet Market kampanyalarına katılın, 3.000 TL'ye varan MaxiPuan kazanın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video