Hangi Ramazan Menüsü Tam Senlik?

Hangi Ramazan Menüsü Tam Senlik?

24.02.2026 - 12:40

Şurada iftara ne kaldı? :)

1. Öncelikle söyle bakalım. Kaç kişilik bir sofra bu?

2. Peki kim hazırlayacak bu sofrayı?

3. Orucunu neyle açmayı seversin?

3. Orucunu neyle açmayı seversin?

4. Yavaştan yemeklere geçelim. Çorba senin için ne ifade ediyor?

4. Yavaştan yemeklere geçelim. Çorba senin için ne ifade ediyor?

5. İftar sofrasında olmazsa olmazın nedir peki?

5. İftar sofrasında olmazsa olmazın nedir peki?

6. Peki yemeğin yanına tamamlayıcılardan hangisini alırdın?

7. Tatlıya geçelim. Bu soru çok tartışılır: Sen hangi tatlı ekolündensin?

7. Tatlıya geçelim. Bu soru çok tartışılır: Sen hangi tatlı ekolündensin?

8. Veeee son olarak. Ne alırdınız?

Gurme Ramazan Sofrası

Gurme Ramazan Sofrası

Sen gerçek bir gurmesin. Oruç tutsan bile yediğine içtiğine dikkat ediyor, formunu koruyorsun. Bu yüzden iftar menün de epey gurme. Özel tarifli bir şef çorbası, yavaş pişmiş et, özel soslu ara sıcaklar, artisan ekmek ve San Sebastian menüsü tam senlik. Peki bu menü için market alışverişini yaptın mı? Yapmadıysan hiiiç üzülme! Çünkü Maximum Ramazan kampanyası senin için geldi.

İşCep'ten Market, Birikimli Market ve Yüksek Sepet Market kampanyalarına katılın, 3.000 TL'ye varan MaxiPuan kazanın!

Detaylar için tıkla!

Detaylar için tıkla!

Hafif ve Dengeli Ramazan Sofrası

Hafif ve Dengeli Ramazan Sofrası

Sen şişlik sevmiyorsun. Sadelik, hafiflik sana huzur veriyor. Bu yüzden senin iftar menün de oldukça hafif. Izgara tavuk ya da balık, booool salata, sebzeli bir çorba, ayran ve zeytinyağlı soğuklar yeterli senin için. Peki bu menü için market alışverişini yaptın mı? Yapmadıysan hiiiç üzülme! Çünkü Maximum Ramazan kampanyası senin için geldi.

İşCep'ten Market, Birikimli Market ve Yüksek Sepet Market kampanyalarına katılın, 3.000 TL'ye varan MaxiPuan kazanın!

Detaylar için tıkla!

Klasik Ramazan Sofrası

Klasik Ramazan Sofrası

Sen klasikçisin. Ramazan'ın geleneklerini yaşatmak istiyorsun. Ramazan'a özel yemekler, tatlılar görmek istiyorsun iftar sofrasında. O eski Ramazan'ları yaşıyorsun yani. Hurmasız, mercimek çorbasız iftara başlayamazsın. Kuru fasulyen, pirinç pilavın ve güllacın eksik olmaz. Peki bu menü için market alışverişini yaptın mı? Yapmadıysan hiiiç üzülme! Çünkü Maximum Ramazan kampanyası senin için geldi.

İşCep'ten Market, Birikimli Market ve Yüksek Sepet Market kampanyalarına katılın, 3.000 TL'ye varan MaxiPuan kazanın!

Detaylar için tıkla!

Kalabalık Ramazan Sofrası

Kalabalık Ramazan Sofrası

Şu bir gerçek ki: Sen yalnızlık sevmiyorsun. Senin sofraların büyük ve kalabalık olmalı, sevdiklerinle Ramazan'ın heyecanını paylaşmalısın. Çorbalar, etli yemekler, sarmalar, börekler, tatlılar... Kim ne seviyorsa ondan yemeli, sevdiğine de ikram etmeli. Ramazan paylaşmaktır. Çünkü Maximum Ramazan kampanyası senin için geldi.

İşCep'ten Market, Birikimli Market ve Yüksek Sepet Market kampanyalarına katılın, 3.000 TL'ye varan MaxiPuan kazanın!

Detaylar için tıkla!

İşCep'ten Market, Birikimli Market ve Yüksek Sepet Market kampanyalarına katılın, 3.000 TL'ye varan MaxiPuan kazanın!

İşCep'ten Market, Birikimli Market ve Yüksek Sepet Market kampanyalarına katılın, 3.000 TL'ye varan MaxiPuan kazanın!

* Kampanya görseli ve kampanya mesajı örnektir.

