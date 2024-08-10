Hangi Oyuncak Hikayesi Karakteriyle Kanka Olurdun?
Hangi Oyuncak Hikayesi Karakteriyle Kanka Olurdun?
Toy Story'nin sevimli ve maceraperest karakterleriyle dolu dünyasına adım atmaya hazır mısınız? Woody'den Buzz'a, Bo Peep'ten Rex'e kadar, her biri benzersiz kişiliklere sahip bu karakterler arasından hangisiyle en iyi arkadaş olurdun merak ediyor musun?
Haydi, hemen sorulara geçelim ve bu renkli dünyada senin yerini bulalım!
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1. Boş zamanlarında ne yapmaktan hoşlanırsın?
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2. Peki, bir arkadaşın seni tarif etse hangi kelimeleri kullanırdı?
3. Yemek zamanı geldi! En sevdiğin yemek nedir?
4. Akşam film zamanı! Hangi tür filmi izlemeyi tercih edersin?
5. Şimdi bir hayvan seç, hangisi senin ruhunu yansıtıyor?
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