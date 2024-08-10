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Hangi Oyuncak Hikayesi Karakteriyle Kanka Olurdun?

etiket Hangi Oyuncak Hikayesi Karakteriyle Kanka Olurdun?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 10:31

Toy Story'nin sevimli ve maceraperest karakterleriyle dolu dünyasına adım atmaya hazır mısınız? Woody'den Buzz'a, Bo Peep'ten Rex'e kadar, her biri benzersiz kişiliklere sahip bu karakterler arasından hangisiyle en iyi arkadaş olurdun merak ediyor musun?

Haydi, hemen sorulara geçelim ve bu renkli dünyada senin yerini bulalım!

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1. Boş zamanlarında ne yapmaktan hoşlanırsın?

2. Peki, bir arkadaşın seni tarif etse hangi kelimeleri kullanırdı?

3. Yemek zamanı geldi! En sevdiğin yemek nedir?

4. Akşam film zamanı! Hangi tür filmi izlemeyi tercih edersin?

5. Şimdi bir hayvan seç, hangisi senin ruhunu yansıtıyor?

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6. Tatil planı yapıyoruz, nereye gitmek istersin?

6. Tatil planı yapıyoruz, nereye gitmek istersin?

7. Kendini bir kelimeyle tanımla desek, ne dersin?

8. Hangi söz sana daha yakın?

9. Son olarak, en sevdiğin renk hangisi?

Buzz Lightyear!

Buzz Lightyear!

İşte karşınızda gerçek bir maceraperest! 

Buzz gibi sen de her zaman yeni şeyler keşfetmek ve sınırları zorlamak istiyorsun. Enerjin ve cesaretinle herkesin gözdesi olursun. Macera dolu uzay yolculuklarında yanına alabileceğin en iyi dost Buzz Lightyear! Buzz ile birlikte, her an yeni bir serüvene atılmaya hazır ol.

Woody!

Woody!

Dostluk senin için her şeyden önemli! 

Woody gibi sadık, güvenilir ve koruyucu bir arkadaşsın. Her zaman sevdiklerinin yanında olursun ve onlar için her şeyi yaparsın. Woody'nin yanında sen de kendini bir kovboy kasabasının tam ortasında bulabilirsin. Onunla birlikte, her zaman güçlü bir dostluğun ve takım ruhunun tadını çıkaracaksın.

Rex!

Rex!

Neşeli, enerjik ve biraz da sakar! 

Rex gibi sen de her zaman gülen ve güldüren birisin. Şapşallıklarınla arkadaşlarının yüzünü güldürüyorsun ve onlara keyifli anlar yaşatıyorsun. Rex ile geçireceğin zamanlar asla sıkıcı olmaz, çünkü onun yanında her zaman bir sürü kahkaha var! Rex’in pozitif enerjisi ile her gün bir komedi şovuna dönüşür.

Bo Peep!

Bo Peep!

Nazik, yardımsever ve herkesin yardımına koşan birisin. 

Bo Peep gibi sen de sevdiklerine karşı çok şefkatli ve koruyucusun. İnsanlara yardım etmekten mutluluk duyuyorsun ve etrafındakilere ilham veriyorsun. Bo Peep ile birlikte olduğunda, kendini her zaman huzurlu ve güvende hissedersin. Onun yanında, nazik ve anlayışlı dostluğun tadını çıkar.

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