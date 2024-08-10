Hangi Oyuncak Hikayesi Karakteriyle Kanka Olurdun?

Toy Story'nin sevimli ve maceraperest karakterleriyle dolu dünyasına adım atmaya hazır mısınız? Woody'den Buzz'a, Bo Peep'ten Rex'e kadar, her biri benzersiz kişiliklere sahip bu karakterler arasından hangisiyle en iyi arkadaş olurdun merak ediyor musun?

Haydi, hemen sorulara geçelim ve bu renkli dünyada senin yerini bulalım!