Hangi Kızıl Goncalar Karakterisin?

Hayatın senin ve senin için yaşanıyor, bunu unutma. Kendini başkaları için sürekli olarak feda etmekten yorulmuşsun; seninle aynı gemide olan birçok kişi gibi. Bu durum, insanların seni yanlış anlamasına ve belki de seni kötü biri olarak etiketlemesine yol açıyor. Ancak, gerçekten seni tanıyanlar, senin aslında hiç de öyle olmadığını çok iyi biliyorlar. Sevgi konusunda da oldukça seçicisin. Herkesi kolay kolay sevemiyorsun, sevdiğin insanları özenle seçiyorsun. Bu durum, her şeyde olduğu gibi, belirli kriterlerin olduğunu gösteriyor. Ayrıca, bazı durumlarda kendini suçlu hissetmen de bu kriterlerin bir sonucu. Ancak, derinlerde, tüm hataların sadece senin üzerinde olmadığını da çok iyi biliyorsun. Tüm bu özelliklerinle, seni biraz daha yakından tanıdığımızda, seni hemen Beste'ye benzettik. Beste de tıpkı senin gibi, hayatını kendi için yaşayan, başkaları için kendini feda etmekten yorulmuş, sevgi konusunda seçici ve zaman zaman kendini suçlayan biri. Ancak, tıpkı senin gibi, o da tüm hataların sadece kendinde olmadığını biliyor. İşte bu yüzden, seni Beste'ye çok benzettik.