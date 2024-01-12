Hangi Kızıl Goncalar Karakterisin?
Hangi Kızıl Goncalar Karakterisin?
Gündemden düşmeyen, televizyon izlemeyenlere bile izlettiren Kızıl Goncalar dizisinde sen hangi karaktersin?
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da öğrenebilir miyiz?
3. Mesleğine aşık mısın ya da işkolik misindir?
4. Kendine bir de kahve seç bakalım.
5. Bilime ilgin var mı?
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6. Hep kendi doğrularına göre mi hareket etmeyi tercih edersin?
7. Sevdiklerin için kendi mutluluğundan fedakarlık eder misin?
8. Otoriteyle ilgili bir problemin var mı?
9. Son olarak senden yardım isteyen eli geri çevirir misin?
Levent Alkanlı!
Meryem Tezel!
Cüneyd Efendi!
Beste Alkanlı!
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