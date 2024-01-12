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Hangi Kızıl Goncalar Karakterisin?

Hangi Kızıl Goncalar Karakterisin?

Nil Dila Şenol
Nil Dila Şenol - Onedio Üyesi
12.01.2024 - 14:52

Gündemden düşmeyen, televizyon izlemeyenlere bile izlettiren Kızıl Goncalar dizisinde sen hangi karaktersin?

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da öğrenebilir miyiz?

3. Mesleğine aşık mısın ya da işkolik misindir?

3. Mesleğine aşık mısın ya da işkolik misindir?

4. Kendine bir de kahve seç bakalım.

5. Bilime ilgin var mı?

5. Bilime ilgin var mı?
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6. Hep kendi doğrularına göre mi hareket etmeyi tercih edersin?

6. Hep kendi doğrularına göre mi hareket etmeyi tercih edersin?

7. Sevdiklerin için kendi mutluluğundan fedakarlık eder misin?

7. Sevdiklerin için kendi mutluluğundan fedakarlık eder misin?

8. Otoriteyle ilgili bir problemin var mı?

8. Otoriteyle ilgili bir problemin var mı?

9. Son olarak senden yardım isteyen eli geri çevirir misin?

9. Son olarak senden yardım isteyen eli geri çevirir misin?

Levent Alkanlı!

Levent Alkanlı!

Kendi ideallerinin peşinden koşan, hayallerini gerçekleştirmek için çabalayan bir baba. Her ne kadar son derece idealist bir ruha sahip olsa da, sevdikleri için kendi hayallerinden vazgeçebilecek kadar fedakar. Ancak bu fedakarlık, onun her zaman merhametli olduğu anlamına gelmiyor. Bazen insanlara karşı merhametsiz olabiliyor, belki de bu yüzden önyargıları biraz yüksek. Sana bakınca, içinde küçük bir Levent olduğunu görebiliyoruz. Onunla hemen hemen aynı özelliklere sahipsin. Dışarıdan bakıldığında, tabuları olan, soğuk bir buzdolabı gibi görünüyorsun. Ancak seni tanıyanlar, bu buz tabakasının altında ne kadar sıcak bir kalbin olduğunu biliyorlar. İçindeki o sıcaklık, seni sen yapan en önemli özelliklerden biri. Kendine has bu özelliklerinle, seni tanıyan herkesi etkileyebiliyorsun.

Meryem Tezel!

Meryem Tezel!

Kendi halinde, sakin ve içinde bir gram bile kötülük taşımayan bu karakter, belki de senin ruh ikizin. İçindeki adalet duygusu o kadar güçlü ki, haksızlıklar karşısında sessiz kalmak senin için imkansız. İşler karıştığında, aklını bir kenara bırakıp kalbinin sesini dinlemeyi tercih ediyorsun. Kalbinin rehberliğine güveniyorsun, çünkü kalbinin temizliği ve saf duyguları seni her zaman doğru yolu bulmaya yönlendiriyor. Sevdiklerin için her türlü fedakarlığı yapmaktan çekinmiyorsun, çünkü senin mutluluğun onların mutluluğunda saklı. Kurallara uymanın önemini biliyorsun, ancak kendi doğrularından ve değerlerinden asla ödün vermiyorsun. Senin için önemli olan, kalbinin ve aklının birlikte uyum içinde hareket etmesi. İşte bu yüzden, belki de seni Meryem'le aynı kefeye koyuyoruz.

Cüneyd Efendi!

Cüneyd Efendi!

Cüneyd, kendi sesini dinleyen ve başkalarının sözlerini kulak ardı eden biri. Onun tek kılavuzu bilgi ve bilim. İşte bu yüzden seninle Cüneyd'i birbirine benzetiyoruz. O, kalabalığın içinde bile kendine özgü bir varlık. Sanki onun içinde doğuştan gelen, özel bir güç var; duyguları. Bu duygular, onun içindeki pusuladır ve onu yönlendirir. Senin de içindeki bu derin duygusal rehberi dinlediğini biliyoruz. Cüneyd, bu güçlü sezgileri sayesinde insanları sadece bir bakışta tanıyabiliyor. Onun bu yeteneği, insanların derdine derman olmasını sağlıyor. Karakteri, bir okyanusun derinlikleri gibi karmaşık ve ulaşılması zor. Ancak belki de bu, onu diğerlerinden farklı ve etkileyici kılan özelliktir. O, bir bulmaca gibi, çözülmesi zor ama bir o kadar da heyecan verici. Bu yüzden Cüneyd'i ve seni birbirine benzetiyoruz. Her ikiniz de kendine özgü, farklı ve etkileyici karakterlere sahipsiniz.

Beste Alkanlı!

Beste Alkanlı!

Hayatın senin ve senin için yaşanıyor, bunu unutma. Kendini başkaları için sürekli olarak feda etmekten yorulmuşsun; seninle aynı gemide olan birçok kişi gibi. Bu durum, insanların seni yanlış anlamasına ve belki de seni kötü biri olarak etiketlemesine yol açıyor. Ancak, gerçekten seni tanıyanlar, senin aslında hiç de öyle olmadığını çok iyi biliyorlar. Sevgi konusunda da oldukça seçicisin. Herkesi kolay kolay sevemiyorsun, sevdiğin insanları özenle seçiyorsun. Bu durum, her şeyde olduğu gibi, belirli kriterlerin olduğunu gösteriyor. Ayrıca, bazı durumlarda kendini suçlu hissetmen de bu kriterlerin bir sonucu. Ancak, derinlerde, tüm hataların sadece senin üzerinde olmadığını da çok iyi biliyorsun. Tüm bu özelliklerinle, seni biraz daha yakından tanıdığımızda, seni hemen Beste'ye benzettik. Beste de tıpkı senin gibi, hayatını kendi için yaşayan, başkaları için kendini feda etmekten yorulmuş, sevgi konusunda seçici ve zaman zaman kendini suçlayan biri. Ancak, tıpkı senin gibi, o da tüm hataların sadece kendinde olmadığını biliyor. İşte bu yüzden, seni Beste'ye çok benzettik.

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