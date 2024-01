Kendi ideallerinin peşinden koşan, hayallerini gerçekleştirmek için çabalayan bir baba. Her ne kadar son derece idealist bir ruha sahip olsa da, sevdikleri için kendi hayallerinden vazgeçebilecek kadar fedakar. Ancak bu fedakarlık, onun her zaman merhametli olduğu anlamına gelmiyor. Bazen insanlara karşı merhametsiz olabiliyor, belki de bu yüzden önyargıları biraz yüksek. Sana bakınca, içinde küçük bir Levent olduğunu görebiliyoruz. Onunla hemen hemen aynı özelliklere sahipsin. Dışarıdan bakıldığında, tabuları olan, soğuk bir buzdolabı gibi görünüyorsun. Ancak seni tanıyanlar, bu buz tabakasının altında ne kadar sıcak bir kalbin olduğunu biliyorlar. İçindeki o sıcaklık, seni sen yapan en önemli özelliklerden biri. Kendine has bu özelliklerinle, seni tanıyan herkesi etkileyebiliyorsun.