Hangi İskandinav Ev & Yaşam Felsefesi Sana Göre?
İskandinavlar neden bu kadar mutlu hiç düşündün mü? Çünkü hayata bizden biraz daha sakin, biraz daha mesafeli ama kesinlikle daha bilinçli bakabiliyorlar. Mutluluğu büyütmektense sadeleştirmeyi, hızlanmaktansa yavaşlamayı tercih ediyorlar. Az ama öz mottosu onların hayatında çok önemli bir yere sahip! Peki senin ruhun hangi İskandinav yaşam felsefesine daha yakın? Cevabı birlikte öğrenelim. 👇
1. Uzun ve yorucu bir günün ardından seni en çok ne rahatlatır?
2. Hangi tarz dekorasyon sana huzur veriyor?
3. Söyle bakalım, günlük hayatında seni en çok zorlayan şey ne?
4. “Mutlu bir hayat” senin için ne demek?
5. Peki, hangi ilk hangi İskandinav ülkesini ziyaret etmek istersin?
6. Boş zamanlarını nasıl geçirmeyi seversin?
7. Senin şu an en çok hangisine ihtiyacın var?
8. Son zamanlarda seni en çok mutsuz eden şey hangisi?
Hygge: Huzurun ve sıcaklığın felsefesi!
Lagom: Ne az ne de fazla!
Friluftsliv: Doğayla birlikte var olmak!
Sisu: Dayanıklılık ve içsel güç!
