Hangi İskandinav Ev & Yaşam Felsefesi Sana Göre?

Hygge, Danimarka’ya ait bir yaşam felsefesi ve temelinde “Anda huzur bulmak, güvenli ve sıcak hissettiren anlar yaratmak.” var. Büyük mutluluklardan çok küçük keyiflere odaklanmayı savunuyor. Sen de Hygge ruhunu taşıyorsun çünkü hayatta seni gerçekten mutlu eden şeyler basit ama anlamlı. Kalabalık, stres ve sürekli koşturmaca seni yoruyor. Kendinle baş başa kaldığında ya da güvendiğin insanlarla sakin zaman geçirdiğinde toparlanıyorsun. Senin için mutluluk; mum ışığında içilen bir kahve, battaniye altı bir film ya da sessiz bir akşam demek.