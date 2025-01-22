Güzellik İlhamını Hangi Dizi Karakterinden Almalısın?
Güzellik İlhamını Hangi Dizi Karakterinden Almalısın?
Güzellik, herkesin kendine özgü bir yorumudur. Peki ya sen, güzellik ilhamını hangi dizi karakterinden almalısın? Bu test ile hangi ikonik karakterin stilinden ilham alman gerektiğini öğrenebilir, güzellik anlayışına dair yeni bir bakış açısı kazanabilirsin! Haydi başlayalım!
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1. İlk olarak cilt bakım rutinini nasıl tanımlarsın?
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2. Makyaj yaparken önceliğin nedir?
3. Güzellik anlayışında en önemli faktör nedir?
4. Güzellik ürünlerinde tercihin ne yönde?
5. Stilini nasıl tanımlarsın?
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6. Peki, güzellik rutininin ne kadar süresi var?
7. En sevdiğin güzellik trendi nedir?
8. Son olarak hangi tür parfüm senin stilini en iyi yansıtıyor?
Daenerys Targaryen (Game of Thrones)
Serena van der Woodsen (Gossip Girl)
Rachel Green (Friends)
Cheryl Blossom (Riverdale)
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