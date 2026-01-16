Günlük Hayatta “Oh Be İyi ki Robot Süpürgem Var” Dedirten 11 An
Robot süpürge, ilk alındığında sadece pratik bir ev aleti gibi duruyor olabilir. Ama bir süre sonra fark ediyorsun ki o, evdeki görünmez kurtarıcılardan biri. Sen başka şeylerle uğraşırken ortalığı toparlayan, tozu pusu sessiz sedasız halleden ve hayatı bir tık daha kolaylaştıran o küçük yardımcı…
İşte günlük hayatta insanın içinden kocaman bir “Oh be, iyi ki robot süpürgem var!” dedirten anlar. Büyük ihtimalle okurken en az birkaçına “evet ya!” diyeceksin. 😌
1. Eve yorgun argın geldiğinde yerde kırıntı görmek istemediğin o an.
2. Misafir “Yarım saate geliyoruz” dediğinde panik yaşamadığın an.
3. Sabah işe giderken temizliği başlatabildiğin an.
4. Evcil hayvan tüylerinin her yere yayıldığını fark ettiğin an.
5. Süpürgeyi çıkarıp geri kaldırma derdiyle uğraşmadığın an.
6. Koltuk altlarının ve halı diplerinin temiz kaldığını fark ettiğin an.
7. Haftalık büyük temizlik daha kısa sürdüğünde.
8. Evdeyken temizlik sesiyle rahatsız olmadığın an.
9. Temizliği ertelediğin için vicdan azabı çekmediğin an.
10. Ev her zaman toparlanmış ve daha ferah göründüğünde.
11. Temizliğe ayırdığın zamanı gerçekten kendine ayırabildiğinde.
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
