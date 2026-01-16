Günlük Hayatta “Oh Be İyi ki Robot Süpürgem Var” Dedirten 11 An

Robot süpürge, ilk alındığında sadece pratik bir ev aleti gibi duruyor olabilir. Ama bir süre sonra fark ediyorsun ki o, evdeki görünmez kurtarıcılardan biri. Sen başka şeylerle uğraşırken ortalığı toparlayan, tozu pusu sessiz sedasız halleden ve hayatı bir tık daha kolaylaştıran o küçük yardımcı…

İşte günlük hayatta insanın içinden kocaman bir “Oh be, iyi ki robot süpürgem var!” dedirten anlar. Büyük ihtimalle okurken en az birkaçına “evet ya!” diyeceksin. 😌