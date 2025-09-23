onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güne Başlamadan 10 Dakika İçinde Yapabileceğin 11 Mini Kişisel Bakım Tüyosu

etiket Güne Başlamadan 10 Dakika İçinde Yapabileceğin 11 Mini Kişisel Bakım Tüyosu

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
23.09.2025 - 17:03

Sabahları hazırlık yapmak yorucu olabiliyor. Kahvaltıyı yetiştirirken bir yandan hazırlanmanız gerekiyor... Bu süreçte kişisel bakım arka plana atılabiliyor. Ama vereceğimiz tüyolar ile sadece 10 dakikanızı ayırarak daha bakımlı ve enerji dolu bir başlangıç yapabilirsiniz. 

Hem cildinizi hem de ruhunuzu iyi hissettirmek için sabahları uygulayabileceğiniz birkaç dakikalık bakım tüyolarına gelin birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Yüzünüzü ılık su ile yıkarak başlayın.

Sabahları yüzünüzü yıkayarak başlarsanız bir anda ferah hissedersiniz. Neden mi? Çünkü cildinizin gece boyunca biriktirdiği yağları ve kirleri atmış olursunuz! Ilık su ile birlikte gözeneklerinizi açabilirsiniz. İsterseniz soğuk su ile bir bitiş sağlayarak kan dolaşımınızı da hızlandırabilirsiniz.

2. Nemlendirici kullandırmayı unutmayın.

Yüzünüzü yıkadıktan sonra cildinize uygun bir nemlendirici kullanmayı unutmamalısınız. Cildinizi gün boyu nemli tutarsınız. Ayrıca makyajınızın daha pürüzsüz gözükmesini sağlar. Düzenli bir şekilde nemlendirmeye devam ederseniz cildiniz hiçbir şey sürmeden de pırıl pırıl gözükecektir!

3. Dudaklarınızı es geçmemelisiniz.

Sabah bakım rutininde dudaklar genellikle unutulur. Ama hafif bir nemlendirici uygulayabilirsiniz. Dudaklarınızda çatlamalar oluşmaz. Güneş ve soğuk havaya karşı bir savunma olur! Yüzünüze bakanlar daha canlı gözüktüğünüzü belirtecektir!

4. Ellerinize krem sürün.

Eller gün boyunca en çok kullandığımız uzuvlardır. Bu yüzden kolayca yıpranabilir ve kolayca kuruyabilir. Ellerinizi sabahları nemlendirerek cildinizin daha yumuşak ve bakımlı gözükmesini sağlayabilirsiniz.

5. Tırnaklarınızı kontrol edin.

El ve aya tırnaklarınızı düzenli bir şekilde kontrol etmelisiniz. Sabahları bir iki dakikanızı ayırarak düzeltebilirsiniz. Bu küçük bakım sayesinde daha hijyenik ve estetik bir görünüm elde edebilirsiniz. Özellikle ellerinizi çok sık kullanıyorsanız bu bakımı yapmalısınız!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Hızlı bir şekilde ağız bakımı yapın.

Dişleri fırçalamak ağız bakımı yapmak demek değildir. Gargara ile çalkayarak ferah bir nefes elde edebilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizde daha rahat hareket etmenizi sağlayacaktır. Ayrıca bakteri oluşumunu önleyerek sağlığınıza sağlık katabilirsiniz.

7. Vücudunu rahatlatacak bir esneme yapın.

Sabahları bedeninizi tam olarak uyandırmak istiyorsanız esneme hareketleri yapmalısınız. Uzun değil, bir iki dakikalık esneme hareketleri ile kaslarınızı gevşetebilirsiniz. Böylece gün boyu enerji dolu olursunuz. Duruşunuzu da iyileştirmeye yarar!

8. Saçınızdaki karışıklıkları açın ve tarayın.

Sabahları saçlarınızı bir iki dakika tarayabilirsiniz. Sizi daha bakımlı ve enerji dolu gösterecektir. Ayrıca saç derinizi arada canlandırarak saçlarınızın daha sağlıklı uzamasını sağlayabilirsiniz.

9. Güneş kremi uygulayın.

Güneş kremini sadece tatilde kullanmak mı gerekiyor? Hayır! Sadece yaz aylarında değil, yılın her günü güneş kremi kullanmalısınız. Sabahları bir dakikanızı ayırarak kısa sürede yüzünüze uygulayabilirsiniz. Böylece cildinizi zararlı ışınlara karşı korumuş olursunuz.

10. Hızlı bir şekilde yüz masajı yapın.

Parmaklarınızla hafif dairesel hareketler yaparak kan dolaşımınızı artırabilirsiniz. Uzun vadede cildiniz daha canlı ve sıkı bir şekilde gözükür. Ayrıca şişkinlikleri azaltırsınız ve güne daha enerji dolu bir şekilde başlarsınız. Cildinizi doğal yollarla tazelemek için harika bir yöntem.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Hoşuna giden kokuya sahip bir parfüm sıkın.

Temizlik hissini desteklemek için parfüm kullanabilirsiniz. Sabahları sevdiğiniz bir kokunun parfümünü ya da vücut spreyini sıkmak bir dakikanızı bile almaz. Bu küçük dokunuş sayesinde gün boyunca özgüveniniz yüksek hissedebilirsiniz. Ayrıca çevrenizde de olumlu bir etki bırakırsınız.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın