Güne Başlamadan 10 Dakika İçinde Yapabileceğin 11 Mini Kişisel Bakım Tüyosu
Sabahları hazırlık yapmak yorucu olabiliyor. Kahvaltıyı yetiştirirken bir yandan hazırlanmanız gerekiyor... Bu süreçte kişisel bakım arka plana atılabiliyor. Ama vereceğimiz tüyolar ile sadece 10 dakikanızı ayırarak daha bakımlı ve enerji dolu bir başlangıç yapabilirsiniz.
Hem cildinizi hem de ruhunuzu iyi hissettirmek için sabahları uygulayabileceğiniz birkaç dakikalık bakım tüyolarına gelin birlikte bakalım!
1. Yüzünüzü ılık su ile yıkarak başlayın.
2. Nemlendirici kullandırmayı unutmayın.
3. Dudaklarınızı es geçmemelisiniz.
4. Ellerinize krem sürün.
5. Tırnaklarınızı kontrol edin.
6. Hızlı bir şekilde ağız bakımı yapın.
7. Vücudunu rahatlatacak bir esneme yapın.
8. Saçınızdaki karışıklıkları açın ve tarayın.
9. Güneş kremi uygulayın.
10. Hızlı bir şekilde yüz masajı yapın.
11. Hoşuna giden kokuya sahip bir parfüm sıkın.
