Gün İçinde Enerjini Yükseltecek 11 Doğal Yöntem

Meryem Hazal Çamurcu
02.09.2025 - 12:01

Güne ne kadar enerjik başlarsak başlayalım gün içinde bazen enerjimiz düşebiliyor. Tabii enerjisiz hiçbir şey yapmak mümkün değil. Böyle anlarda düşen enerjini artırmak için yapabileceğin bazı şeyler var. Doğal ve pratik yöntemlerle enerjini nasıl yükseltebilirsin?

1. Düzenli ve yeterli su içerek enerjini yükseltebilirsin.

Susuz kalmak, enerjiyi düşürüyor. Yorgun ve enerjisiz hissediyorsan o gün için yeterli su içmemiş olabilirsin. Günde en az 8 bardak su içmen gerekiyor. Bunu içmediğin zamanlar kendini yorgun ve güçsüz hissedebilirsin.

2. Sağlıklı atıştırmalıklar, enerjinin düşmesini engelliyor.

Enerji düşüklüğünün nedenlerinden biri kan şekerinin düşmesi. Eğer şekerin düşmeden sağlıklı atıştırmalıklarla şekerini dengelersen enerjin de düşmez. Gün içinde ceviz, badem gibi sağlıklı atıştırmalıklarla ara öğünler yaparsan düşse bile enerjini hızlıca yükseltebilirsin.

3. Nefes egzersizleri ile enerjini yükseltmen mümkün.

Enerjin çok düştüğü anlarda biraz nefes almak iyi gelebilir. Uygulamalardaki ya da videolardaki nefes egzersizlerini takip ederek rahatlamak mümkün. Rahatlatan bu egzersizler aynı zamanda enerji verici! Yani enerjinin çok düştüğü anlarda birkaç dakikalık nefes egzersizi yapabilirsin.

4. Kısa şekerlemeler gibisi var mı?

Enerjiyi yükseltmek için kısa şekerlemeler ideal aslında. Gün içinde böyle bir imkanın varsa uzanıp dinlenebilirsin. Tabi bunların kısa olması önemli, çünkü uzun uykular insanı sersemletir ve uyanınca uyumadan önceki halinden daha enerjisiz olabilirsin.

5. Temiz hava almak en iyisi!

Enerjin düştü ve kendine gelemiyorsun. Yapman gereken dışarı çıkıp bir hava almak. Hava almak, zihinsel yorgunluğunu azaltacağı için kendine gelip enerjini yükseltmene yardımcı olacaktır. Hele ofisteyken kısa süreli bir hava almak insana çok iyi geliyor.

6. Enerjiyi yükseltmenin bir başka yolu ise müzik dinlemek!

Hareketli müzikler dinlemek genelde enerjiyi yükseltiyor. Sen de seni motive eden müzikleri dinleyerek enerjini yükseltip kendine gelebilirsin. Kendine böyle zamanlarda dinleyebileceğin bir liste hazırlayıp enerjin düştüğünde dinleyebilirsin.

7. Gözünü dinlendirmek de iyi gelebilir.

Enerjini yükseltmek için yapabileceğin bir şey de göz molası vermek. Özellikle çalışırken sürekli ekrana bakıyorsan 1-2 dakika ekrandan uzaklaşıp gözlerini dinlendirebilirsin. Bu 1-2 dakikalık molalar bile enerjini yükseltmeye yeter de artar bile!

8. Esneme hareketleri yapmayı de deneyebilirsin.

Kaslarını açmak için bazı esneme hareketleri yapmak modunu yükseltebilir. Enerjinin dibe vurduğu anlarda esneme ve germe hareketleri yaparak biraz kendini yükseltebilirsin. Bu tarz hareketler kan dolaşımını hızlandırıyor ve enerjinin yükselmesine yardımcı oluyor.

9. Sevdiklerinle konuşmak da enerjini yükseltmeye yarıyor.

Pozitif bir ortam yaratmak da enerjini yükseltmeye yarıyor. Yani ofisteysen iş arkadaşlarınla kısa sohbet edebilir ya da evdeysen arkadaşlarınla mesajlaşabilirsin. Bu sosyal etkileşim enerjini yükselterek mutlu olmana yardımcı olacaktır.

10. Şekerli içeceklerden olabildiğince uzak durmalısın.

Şekerli içecekler anlık enerjiyi yükseltse de bir anda tekrar dibe vurduruyor. İşte bu tarz içecekleri gün içinde çok tüketirsen enerji dalgalanmaların olabilir. Bunu yaşamamak için şekerli içecek tüketimini azaltmalısın. Bu tarz içecekler yerine su içebilirsin.

11. Ayakta çalışmayı denemeye ne dersin?

Bu biraz garip gelebilir ama gün içinde 5-10 dakika ayakta çalışmayı deneyebilirsin. Oturmaya kısa süre ara verip ayakta çalıştığında kan dolaşımın canlanıyor. Bu sayede de düşen enerjin tekrar yükseliyor.

