Green Card Başvuru Tarihleri 2025: Green Card Başvurusu Ne Zaman Başlıyor?

Green Card Başvuru Tarihleri 2025: Green Card Başvurusu Ne Zaman Başlıyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.08.2025 - 18:31

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşama ve çalışma hakkı veren Green Card programı, her sene yoğun ilgi görüyor. Türkiye dahil birçok ülkeden başvuru kabul eden Green Card'a milyonlarca kişiden başvuru geliyor. Green Card başvuruları bu sene de Ekim ayında başlayacak ve başvurular belli tarihler arasında alınacak.

Peki Green Card başvuru tarihleri ne zaman? Green Card başvuru ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Green Card Başvuru Tarihleri 2025

Green Card Başvuru Tarihleri 2025

Green Card 2025 başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Her sene olduğu gibi bu sene de Green Card başvurularının Ekim ayında başlaması bekleniyor. Başvurular, genellikle Ekim ayının ilk haftasında başlıyor ve Kasım ayının ilk haftasına kadar sürüyor. Green Card'a başvurmak için yaklaşık bir aylık süre bulunuyor.

Green Card Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?

Green Card başvurularının Ekim ayında başlaması bekleniyor. Net tarihler ise Eylül ayında ABD tarafından duyurulacak.

Green Card Son Başvuru Tarihi 2025

Green Card son başvuru tarihinin Kasım ayının ilk haftası olacağı düşünülüyor.

Green Card Nedir?

Green Card Nedir?

Green Card, ABD tarafından başlatılan bir programdır. Green Card sahipleri, ABD'de yaşama ve çalışma hakkı kazanır. Dolayısıyla milyonlarca kişi, her sene ABD'de yaşama hayaliyle bu programa başvurur.

Green Card Başvuru Ücretli mi?

Green Card başvurusu ücretli değildir. Green Card çekilişi için başvurular, 'DV Lottery' üzerinden ücretsiz ve online bir şekilde yapılır.

Green Card Başvurusu Nasıl Yapılır?

Green Card başvurusu, bireysel olarak internet üzerinden yapılır. Başvuruda bulunmak için pasaport sahibi olmanıza gerek yoktur. Gerekli bilgileri sistem üzerinden doldurarak ve fotoğrafınızı yükleyerek Green Card başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde doldurmalıdır.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
