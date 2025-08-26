Green Card Başvuru Tarihleri 2025: Green Card Başvurusu Ne Zaman Başlıyor?

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşama ve çalışma hakkı veren Green Card programı, her sene yoğun ilgi görüyor. Türkiye dahil birçok ülkeden başvuru kabul eden Green Card'a milyonlarca kişiden başvuru geliyor. Green Card başvuruları bu sene de Ekim ayında başlayacak ve başvurular belli tarihler arasında alınacak.

Peki Green Card başvuru tarihleri ne zaman? Green Card başvuru ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?