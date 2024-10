Görmezden Gelinen Kadın Hakları ve Medusa’nın İntikamı

This is the picture posted on Facebook in July 2018.

L: Sadece 2018 yılında popüler hale gelmesinin sebebi ise sadece o yılda Facebook profilimde hem önden hem de arkadan fotoğrafını paylaşmış olmamdır. Feminist hareketlerin #Metoo bağlamında tüm dünyaya ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne yayılması, elbette ona bu perspektiften yeni anlamlar yüklemeye yardımcı oldu. Sonunda heykelin görüntüsü, ataerkil toplumda ima edilen çatışmalara feminist yaklaşımın bir sembolü olarak tamamen organik bir şekilde (en iyimser rüyalarımda bile beklemediğim bir şey) giderek daha fazla ilgi görmeye başladı.

Ayrıca, başlangıçta heykelimin herhangi bir feminist fikri yansıtması amaçlanmıyordu. Bunun ne olabileceğine veya ne anlama gelebileceğine dair sezgilerimden yola çıkarak, kadınsı duyarlılıkla çalışmak istediğimi söyleyebilirim. Oidipus’un tasvir ettiği mitolojik kadın karakteri, tüm trajik öyküsünü aklımda tutarak ve ona öyküsünün farklı bir sonucu için 'fırsat' vererek farklı bir şekilde çalışmak istedim. Heykel, hayal gücünün ve hepsinden önemlisi, hayatta kalan biri olarak tasvir edilen karaktere duygusal bir yaklaşımın sonucuydu.