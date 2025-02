GeForce RTX 4080 ile NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+ Ultimate, Türkiye’de!

Türkiye’de bulut tabanlı oyun deneyiminin ilk ve tek temsilcisi olan, Turkcell’in oyun platformu GAME+, oyun severlere son teknoloji ile güçlendirilmiş hizmetler sunmaya devam ediyor.

Bugüne kadar NVIDIA GeForce Now servisi ile kitleleri bulut oyunculuk anlayışı ile tanıştıran GAME+, bu kez de GeForce RTX 4080 ile güçlendirilmiş GeForce NOW Ultimate teknolojisini tanıttı. Maslak 42 Venue’da gerçekleşen lansmanda, yeni ürün katılımcılar tarafından deneyimlendi.

“Oyun dünyasının yeniliklerini ülkemize getirerek Türkiye’nin dijital oyun ekosistemini ileriye taşımaya ve oyun kültürünü güçlendirmeye devam edeceğiz”

Etkinlikte konuşan Turkcell Yöneticilerinden Gülçin Alıcı Gökçe, “Turkcell olarak Türkiye’de teknolojiye liderlik eden bir markayız. Kuruluşumuzdan bu yana birçok yeniliği ülkemize taşıdık. Bir Turkcell markası olan GAME+ da bu vizyonumuzla hayata geçti. NVIDIA iş birliğiyle, Türkiye’de ilk kez oyun severlere sunduğumuz GeForce NOW Powered By GAME+ hizmetimiz ile oyun dünyasında devrim yaratan bulut tabanlı oyun teknolojisinin ülkemizdeki ilk ve tek temsilcisi olduk.” dedi.

Gülçin Alıcı Gökçe, sözlerine şöyle devam etti: “GAME+ olarak sunduğumuz bulut oyun hizmetleri, kullanıcıların her türlü cihazda en yüksek performansı alabilmesini sağlıyor. Oyuncular ister bilgisayar ister akıllı telefon ister televizyon kullanıyor olsun, her ortamda en akıcı ve kaliteli oyun deneyimini yaşayabiliyor. Şimdi de GeForce RTX 4080 ile güçlendirilmiş GeForce NOW Ultimate paketimiz sayesinde daha yüksek bir performans sunuyor, oyuncuların en üst düzey grafik ayarlarında, düşük gecikme ile daha akıcı ve gerçekçi bir oyun deneyimi yaşamalarını sağlıyoruz. Türkiye’nin Turkcell’i olarak teknoloji yatırımlarımız yalnızca bugüne değil, geleceğe de hizmet ediyor. Bu bakış açımızla, oyun dünyasının yeniliklerini ülkemize getirerek Türkiye’nin dijital oyun ekosistemini ileriye taşımaya ve oyun kültürünü güçlendirmeye devam edeceğiz.”

NVIDIA’da GeForce NOW İş Geliştirme Kıdemli Direktörü Ash Patel, “Turkcell ile iş birliğimizi ve oyuncular için oluşturdukları altyapıyı temel alan GeForce RTX 4080 ile güçlendirilmiş GeForce NOW Ultimate'ı tanıtmak, bulut oyunlarını Türkiye'deki herkes için erişilebilir hale getirme vizyonumuza yönelik bir başka adımdır” dedi.

Oyun dünyasının tanınan yüzleri Enis Kirazoğu, Mesut Çevik, Can Sungur, Tuna Akşen, Tunca Arslan, Orhun Kayaalp, Batuhan Bozkan’ın da yer aldığı lansmanda, davetliler için farklı deneyim alanları oluşturuldu ve turnuvalar düzenlendi.

Oyun severlere sadece internet bağlantısı kullanarak, bulut üzerinden her türlü cihazı güçlü bir oyun bilgisayarına dönüştürme imkânı tanıyan GAME+’ın sunduğu bu yeni teknoloji ile oyuncular ister 1080p ister 4K HDR çözünürlükte oyun oynarken DLSS 3, NVIDIA Reflex ve Cloud G-Sync gibi NVIDIA teknolojilerine de erişebiliyor. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar, herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadan akıcı ve etkileyici bir oyun deneyimi yaşayabiliyor.

GeForce NOW’un sunduğu bu teknoloji, bulut oyun alanının yeni standartlarını belirlerken Turkcell, GAME+ ile oyun dünyasının en son yeniliklerini Türkiye’ye getirmeye devam ediyor.