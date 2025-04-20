Bu Ünlü İş İnsanlarının Ne Kadar Sermaye ile İş Kurduklarını Bulabilecek misin?

Hepimizin aklında 'Bu ünlü iş insanları nasıl bu kadar büyük bir iş kurdu?' sorusu vardır, değil mi? Ama en ilginç kısmı, çoğunun işlerini kurarken büyük bir sermayeye sahip olmamaları! Yani, sıfırdan büyük işler inşa eden bu insanlar başlangıçta ne kadar para yatırdılar, hiç merak ettin mi? İşte bu testte, bu isimlerin ne kadar sermaye ile başladıklarını tahmin etmeye çalışacağız. Hazırsan, seni eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyoruz!