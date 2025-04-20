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Bu Ünlü İş İnsanlarının Ne Kadar Sermaye ile İş Kurduklarını Bulabilecek misin?

etiket Bu Ünlü İş İnsanlarının Ne Kadar Sermaye ile İş Kurduklarını Bulabilecek misin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
20.04.2025 - 17:01

Hepimizin aklında 'Bu ünlü iş insanları nasıl bu kadar büyük bir iş kurdu?' sorusu vardır, değil mi? Ama en ilginç kısmı, çoğunun işlerini kurarken büyük bir sermayeye sahip olmamaları! Yani, sıfırdan büyük işler inşa eden bu insanlar başlangıçta ne kadar para yatırdılar, hiç merak ettin mi? İşte bu testte, bu isimlerin ne kadar sermaye ile başladıklarını tahmin etmeye çalışacağız. Hazırsan, seni eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyoruz!

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1. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Amazon'u kurarken ilk başta ne kadar bir sermaye ile işe başlamıştır?

1. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Amazon'u kurarken ilk başta ne kadar bir sermaye ile işe başlamıştır?

2. Apple'ın kurucuları Steve Jobs ve Steve Wozniak, ilk başta Apple'ı kurarken ne kadar sermaye kullanmışlardır?

2. Apple'ın kurucuları Steve Jobs ve Steve Wozniak, ilk başta Apple'ı kurarken ne kadar sermaye kullanmışlardır?

3. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Microsoft'u kurarken ne kadar bir sermaye ile işe başlamıştır?

3. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Microsoft'u kurarken ne kadar bir sermaye ile işe başlamıştır?

4. Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Tesla'yı kurarken ne kadar bir sermaye ile işe başlamıştır?

4. Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Tesla'yı kurarken ne kadar bir sermaye ile işe başlamıştır?

5. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Facebook'u kurarken ne kadar bir sermaye ile işe başlamıştır?

5. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Facebook'u kurarken ne kadar bir sermaye ile işe başlamıştır?
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6. Nike'ın kurucusu Phil Knight, Nike'ı kurarken ilk başta ne kadar sermaye ile işe başlamıştır?

6. Nike'ın kurucusu Phil Knight, Nike'ı kurarken ilk başta ne kadar sermaye ile işe başlamıştır?

7. Walt Disney, ilk Disney stüdyosunu kurarken ne kadar bir sermaye ile işe başlamıştır?

7. Walt Disney, ilk Disney stüdyosunu kurarken ne kadar bir sermaye ile işe başlamıştır?

8. Oprah Winfrey, kendi televizyon şirketini kurarken başlangıç sermayesi olarak ne kadar bir miktar kullanmıştır?

8. Oprah Winfrey, kendi televizyon şirketini kurarken başlangıç sermayesi olarak ne kadar bir miktar kullanmıştır?

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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