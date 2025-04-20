Çin'de Altını Eritip Ücretini Banka Hesabına Gönderen Otomatlar Sosyal Medyada Viral Oldu

Altın, tarih boyunca her zaman değerini koruyan ve güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen bir maden. Dönemler geçse de, ekonomik dalgalanmalar yaşansa da altın, yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürmüştür. Hem küçük hem de büyük yatırımcılar için ideal bir seçenek olan altın, ekonomik belirsizliklerin olduğu dönemlerde bile değerini yitirmeyen bir yatırım aracıdır. Bu nedenle, altın yatırımı, her zaman için güvenli bir liman olarak kabul edilir.

Çin'in Şanghay kentinde kurulan altın otomatı sosyal medyada viral oldu. Altını eritip, değerini ölçerek banka hesabına yatıran bu ATM'yi kimileri oldukça beğenirken kimileri ise gerçek olduğuna inanamadı.