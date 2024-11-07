Geçmişe Işınlandım Yunan Filozof Epikür ile Röportaj Yaptım

Görsel: William Blake

Tanrı, ya kötülükleri ortadan kaldırmak ister de kaldıramaz veya kaldırabilir ama kaldırmak istemez ya da ne kaldırmak ister ne de kaldırabilir yahut da hem kaldırmayı ister hem de kaldırabilir.

Eğer ortadan kaldırmak istiyor da kaldıramıyorsa, O güçsüzdür ki bu durum Tanrı'nın karakteriyle uyuşmaz.

Eğer ortadan kaldırabiliyor fakat kaldırmak istemiyorsa, O kıskançtır ki bu da aynı şekilde Tanrı ile uyuşmaz.

Eğer O ne ortadan kaldırmayı istiyor ne de kaldırabiliyorsa hem kıskanç hem güçsüzdür, bu durumda da Tanrı değildir.

Eğer hem ortadan kaldırmayı istiyor hem de kaldırabiliyorsa o zaman kötülüklerin kaynağı nedir? Ya da o kötülükleri niçin ortadan kaldırmamaktadır?

Tanrı kötülüğü önlemek istiyor da gücü mü yetmiyor? Öyleyse o güçsüzdür.

Yok, gücü yetiyor da önlemek mi istemiyor? Öyleyse o, kötü niyetlidir.

Hem güçlü hem de iyi ise kötülük nereden geliyor?

- Ampirist ve materyalist kişilerce kabul görecek bir cevap oldu. Bense özgür iradenin olduğu yerde iyilik ve kötülüğün bir arada olması gerektiğine dair inancımı belirtmekle birlikte bu görüşünüzü semavi dinlere karşı saygısızca bulacak insanlardan tedirginim. Sizce bu bir problem teşkil eder mi? Diyerek sorularıma devam edeyim.

Dine karşı asıl saygısız kişi, kalabalığın taptığı tanrıları tanımayan değil, tanrılar hakkında kalabalığın inandığını onaylayan kişidir.

Tanrı onların dualarını dinleseydi, sürekli birbirlerinin aleyhine dua ettikleri için, insanların hepsi de yok olurdu.

- “Bilginin amacı, insanı bilgisizlik ve boş inançlardan, tanrı ve ölüm korkusundan kurtarmaktır. Ve bu olmadan mutlu olmaya imkan yoktur.” sözü de size ait. Buradan mutluluğa gelirsek, sizce mutluluk sadece dünyevi zevkte midir?

Zevk mutlu bir yaşamın başlangıcı ve amacıdır. Evrende her şey insan için haz objesidir. Ancak erdemle gelen bilgi arttıkça haz da artar. Bu nedenle yönelim hazza değil bilgiye olmalıdır.

Bilge kişi, gıda konusunda gıdanın bol olmasına değil, lezzetli olmasına önem verdiği gibi, ömrün de uzun olanına değil, en zevkli olanına el atar.

Ahiretin varlığına inanmadığınızdan referansla özellikle son cümlenizi anlayabiliyorum.