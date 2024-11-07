Geçmişe Işınlandım Yunan Filozof Epikür ile Röportaj Yaptım

Görsel: William Blake
Hayatta rahat yaşamak için akıl, ahlak ve adaletle yaşamak gerekir veya tersine adalet, ahlak ve akılla yaşayarak, rahat yaşamamak mümkün değil.
Bilge doğaya daima minnettar olmak gerekir ki, gerekeni elde etmeyi kolay, gerekli olmayanı ise zor yapmıştır.
Doğayı zorlamak gerekmez, ona itaat etmek gerekir.
- Siz erdemli bir yaşamı dostlukla ilişkilendiriyorsunuz ve toplumun genelinden uzak yaşanmasını ancak bunun yanında kişisel dostluklar da kurulmasını salık vererek yalnızca gerçekten bilge ve erdemli olan bireylerin, böyle sağlam dostluklar kurabileceğine inandığınızı belirtiyorsunuz. Dostluk ve arkadaşlık için başka neler söylemek istersiniz?
Asil ruh en çok bilgeliğe ve dostluğa adanmıştır. Biri ölümlü bir iyilik, diğeri ölümsüz.
Dost bizimle birlikte gülendir. Dostluk bütün dünyayı dolanır ve hepimize olanca sesiyle, mutlu olmak için uzanmaya çağırır.
Yiyip içmeden önce, ne yiyip içeceğinizden ziyade kimle birlikte yiyip içeceğinizi dikkatle düşünün, çünkü arkadaşsız sofraya oturmak kurt veya aslan hayatı yaşamaktır.
- Günümüz insanına bir masaj iletmek isteseniz bu ne olurdu?
Daima çalış. Daima sev. Eşini ve çocuklarını kendisinden çok sev.
Hiç kimseden minnet bekleme ve eğer sana teşekkür etmezlerse üzülme. Nefret yerine öğüt, üzüntü yerine kahkaha. Her zaman kütüphanede yeni kitabın, depoda şarapla dolu şişen, bahçende taze çiçeğin olsun.
Düşman, seni tesadüfen inciten değil, bunu bilerek yapandır. Eğer düşman rica ediyorsa reddetme ama dikkatli olmayı unutma.
Doğruluğun en güzel meyvesi ruh sükunetidir. Adil olmanın ürünü ruhsal sakinliktir.
Her istek karşısında insan kendisine soru sormalıdır: Bu istek elde edilirse ne olur, elde edilmezse ne olur?
Başkası öğrendiğinde korkacağın iş yapma.
Hayatını gizle!
Depodaki şarap dolu şişem ve hayatımı gizlemem dışındaki maddeler büyük ölçüde tamam. Şarap sevmediğim için bundan sonra hayatımı gizlemeye dikkat edeyim.
Ve bu keyifli röportaj için çok teşekkür ederim.
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