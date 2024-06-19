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Galatasaray ve Fenerbahçe Listede! Dünyanın En İyi 100 Stadyumu Açıklandı

Galatasaray ve Fenerbahçe Listede! Dünyanın En İyi 100 Stadyumu Açıklandı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 11:31

Ünlü futbol dergisi Four Four Two, 2024 yılı için dünyanın en iyi 100 stadyumunu açıkladı. Futbolseverlerin mabedi olarak kabul edilen bu stadyumlar, tarihlerindeki unutulmaz anılar, eşsiz atmosferleri ve mimari yapılarıyla futbol dünyasında özel bir yere sahip. İşte listenin ilk 10 sırası ve Türkiye'den listeye giren stadyumlar.

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1. La Bombonera (Arjantin)

1. La Bombonera (Arjantin)

Boca Juniors'un efsanevi stadyumu, benzersiz atmosferi ve taraftar coşkusuyla listenin zirvesinde yer alıyor.

2. Maracana (Brezilya)

2. Maracana (Brezilya)

Brezilya futbolunun kalbi olan Maracana, sayısız uluslararası finale ev sahipliği yapmış bir futbol mabedi.

3. Signal Iduna Park (Almanya)

3. Signal Iduna Park (Almanya)

Borussia Dortmund'un evi, özellikle 'Sarı Duvar' adlı taraftar grubu ile bilinir. Eşsiz bir taraftar deneyimi sunar.

4. Tottenham Hotspur Stadyumu (İngiltere)

4. Tottenham Hotspur Stadyumu (İngiltere)

Modern mimarisi ve son teknoloji olanaklarıyla dikkat çeken bu stadyum, yakın zamanda açılmasına rağmen hızla dünya çapında ün kazandı.

5. Monumental (Arjantin)

5. Monumental (Arjantin)

River Plate'in evi olan bu stadyum, Güney Amerika futbolunun en önemli mekanlarından biri.

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6. Aztek Stadyumu (Meksika)

6. Aztek Stadyumu (Meksika)

Meksika futbolunun simgesi olan bu stadyum, iki Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmıştır.

7. Camp Nou (İspanya)

7. Camp Nou (İspanya)

Barcelona'nın devasa stadyumu, hem kapasitesi hem de tarihi başarıları ile futbolseverlerin gözdesi.

8. Wembley (İngiltere)

8. Wembley (İngiltere)

İngiltere'nin ulusal stadyumu, birçok unutulmaz finalin ve büyük futbol anlarının merkezi.

9. Ibrox (İskoçya)

9. Ibrox (İskoçya)

Glasgow Rangers'ın evi olan Ibrox, İskoç futbolunun tarih kokan bir parçası.

10. San Siro (İtalya)

10. San Siro (İtalya)

Milan ve Inter'in evi olan bu stadyum, İtalyan futbolunun sembollerinden biri olarak bilinir.

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33. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu

33. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu

Fenerbahçe'nin mabedi olan bu stadyum, Kadıköy'ün kalbinde yer alır ve eşsiz atmosferi ile dikkat çeker. UEFA tarafından 2009'da Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yaparak uluslararası arenada da kendini göstermiştir.

47. Ali Sami Yen Stadyumu

47. Ali Sami Yen Stadyumu

Galatasaray'ın tarihi stadyumu, özellikle eski zamanlardaki unutulmaz Avrupa geceleri ile bilinir. 

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