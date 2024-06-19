Galatasaray ve Fenerbahçe Listede! Dünyanın En İyi 100 Stadyumu Açıklandı
Galatasaray ve Fenerbahçe Listede! Dünyanın En İyi 100 Stadyumu Açıklandı
Ünlü futbol dergisi Four Four Two, 2024 yılı için dünyanın en iyi 100 stadyumunu açıkladı. Futbolseverlerin mabedi olarak kabul edilen bu stadyumlar, tarihlerindeki unutulmaz anılar, eşsiz atmosferleri ve mimari yapılarıyla futbol dünyasında özel bir yere sahip. İşte listenin ilk 10 sırası ve Türkiye'den listeye giren stadyumlar.
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1. La Bombonera (Arjantin)
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2. Maracana (Brezilya)
3. Signal Iduna Park (Almanya)
4. Tottenham Hotspur Stadyumu (İngiltere)
5. Monumental (Arjantin)
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6. Aztek Stadyumu (Meksika)
7. Camp Nou (İspanya)
8. Wembley (İngiltere)
9. Ibrox (İskoçya)
10. San Siro (İtalya)
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33. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu
47. Ali Sami Yen Stadyumu
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