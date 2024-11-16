Galatasaray’ın İz Bırakan Tarihi: Reha Bilge ile Keyifli Bir Sohbet

Bu güzel söyleşi için teşekkür ederim. Ayrıca İz Bırakan Galatasaraylılar kitabıma gösterdiğiniz ilgi beni çok mutlu etti. Bu kitapta Galatasaray’ın Türk kültür ve uygarlığına kazandırdığı önemli isimleri ele aldım. Ancak bu eser, son kitabım Galatasaray’ın Tarihi 1481-1868 ile birlikte değerlendirildiğinde daha bütünsel bir anlam kazanıyor. İlki bireylerin hikâyelerine odaklanırken, diğeri bu bireylerin yetiştiği okulun tarihine ışık tutuyor.

Tabii ki böyle bir kitapta herkesin hikâyesini anlatmak mümkün değil. Müzik, tıp ve fen bilimleri gibi birçok alanda iz bırakan Galatasaraylılara yer veremedim; aksi halde bir ansiklopedi olurdu. Daron Acemoğlu ise bu çerçevede özel bir yer tutuyor. 2011 yılında, başkanlığını yaptığım Seçici Kurul tarafından Galatasaray Ödülü’ne layık görüldü. Henüz Nobel ödülü gibi başarılar kazanmamıştı ama onun olağanüstü bir potansiyele sahip olduğunu görebiliyorduk. Şunun da altını çizmek isterim: Galatasaray Ödülü yalnızca Galatasaraylılara değil, sanat, bilim, kültür veya müzik gibi alanlarda dünya uygarlığına katkıda bulunan herkese verilir.

Acemoğlu’nun başarı hikâyesi, onun bireysel emeği, zekâsı, bilgisi ve çalışkanlığıyla şekillenmiştir. Ancak bu başarı aynı zamanda Galatasaray’ın toplumsal bilimler alanında kurduğu sağlam geleneğin de bir yansımasıdır. Acemoğlu, bu geleneğin en son halkasıdır ve Galatasaray’ın dünya çapında isimler yetiştirme çabasının günümüzdeki en başarılı örneklerinden biridir.

-Acemoğlu gibi isimlerin başarısı, Galatasaray Lisesi’nin mezunlarına kazandırdığı geniş bakış açısının bir yansıması olarak görülebilir mi? Bu eğitim mirası bugünün gençlerine nasıl bir ilham sunuyor?

Elbette. Galatasaray’daki eğitim, Türk kültürünü evrensel bir bakış açısıyla harmanlayan bir yapıya sahiptir. Bu sistem, mezunlarına geniş bir vizyon kazandırırken bireysel yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanır. Bu yönüyle bireylerin ufuklarını açar ve dünyaya farklı bir perspektiften bakmalarını sağlar.

Daron Acemoğlu’nun hikâyesi, eğitim ve bilginin birleştiğinde neler başarılabileceğinin en güzel örneklerinden biridir. Bu, bugünün gençlerine çok güçlü bir mesaj veriyor: Emek, bilgi ve çalışkanlık bir araya geldiğinde büyük hedeflere ulaşmak mümkün. Galatasaray’ın eğitim mirası, gençlerimizin kendi potansiyellerini keşfetmeleri için eşsiz bir ilham kaynağıdır.