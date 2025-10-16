Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: “Barış Sürecine Katkımız Sürecek”

Başkan Dursun Özbek, çözüm sürecine katkı amacıyla Hakkari ve Cizre’de spor okulları açacaklarını belirtti.

Özbek, Nefes Gazetesi’ne yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Futbolun toplumsal olarak birleştirici özelliği var, bizim de birinci görevlerimizden biri bu. Barış sürecine katkı için Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak, sahadaki başarılarımız kadar saha dışındaki sorumluluklarımızı da sürdüreceğiz. Anadolu’da, Hakkari’de, Cizre’de spor okulları açarak gençlerin ve çocukların gelişimine destek olacağız.”