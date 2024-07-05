Futbolcu Olsaydın EURO 2024’te Hangi Takımda Oynardın?
Futbolcu Olsaydın EURO 2024’te Hangi Takımda Oynardın?
Euro 2024 sahnesinde yer alan futbolculardan biri olsaydın hangi takımın yıldızı olurdun? İspanyol pas ustası, Alman savunma lideri, Türk golcü ya da İngiliz kanat oyuncusu... 🧐 Hazırsan, bu keyifli teste geçelim ve Euro 2024'te sen de sahadaki yerini al!
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1. Öncelikle kahvaltı alışkanlığını öğrenerek seni tanımaya başlayalım. Maç sabahı hangi kahvaltıyı tercih edersin?
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2. İdeal oyun stilini de öğrensek iyi olur. Futbol stilini nasıl tanımlarsın?
3. Kariyerinin en kritik maçına çıkacaksın ve tüm ülke seni izleyecek! Sence maç günü hava nasıl olsun?
4. Seni en çok hangisi motive eder?
5. Takım arkadaşlarınla ilişkin nasıl olurdu?
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