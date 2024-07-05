Futbolcu Olsaydın EURO 2024’te Hangi Takımda Oynardın?

Tercihlerinden anladığımız kadarıyla eğer futbolcu olsaydın, saha içinde zarif paslar ve teknik becerilerle dolu bir oyun sergilerdin. Bu da seni tiki-taka futboluyla uyum içindesinde hareket edip zeki paslarla oyunu destekleceğin İspanya Milli Takımı için ideal bir yıldız yapardı. Hem sakin hem de yaratıcı futbolunla takımını sırtında taşır, finale giden yolda İspanya'nın en kilit isimlerinden biri olurdun. Adeta sahada bir sanatçı gibi iz bırakan performanslarınla, her zaman alkış toplardın! 🇪🇸⚽