Freddie Mercury Dirildi ve Bu Sadece Başlangıç
YouTube'da birkaç ay önce karşıma çıktı ve geldiğimiz noktanın ne kadar ilginç bir hal aldığını gösterdi: Freddie Mercury, Nirvana'nın 'Smells Like Teen Spirit'ini söylüyor. Evet, o bizim Freddie Mercury. 1991'de aramızdan ayrılan efsane. Ses tonu, nefes alışları, hatta o eşsiz vibratosu; her şey yerli yerinde. Tabii ki gerçek değil bu fakat yapay olamayacak kadar da etkili. Yapay zekâ sayesinde, aramızdan çoktan ayrılmış müzisyenler ve efsane sanatçılar artık hiç söylemedikleri şarkıları oldukça güzel bir biçimde seslendirebiliyor.
Bu olaya eğlenceli, basit bir deney veya deneme olarak bakmamak lazım.
İşin daha da garip bir yanı var: AI Freddie, bazen gerçek Freddie'den daha "Freddie" olabiliyor.
Bu zaten karışık olan durumun içinden çıkılmaz kısmı ise bazı müzisyenler bu teknolojiyi sanatsal bir araç olarak kullanmaya başladı bile.
Peki gelecekte ne olacak? Nereye gidiyoruz?
